Taş da yağsa direneceğiz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin yaptığı mülakat sonucunda kontenjan dışına itilen ataması yapılmayan öğretmenler Bakanlık önündeki “Adalet Nöbeti”ni sürdürüyor.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin başlattığı nöbet 159’uncu gününü geride bırakırken eğitimciler ek atama taleplerini yineledi.

Ankara’da bulunan Bakanlık önünde dün de bir araya gelen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşmek istediklerini ifade etti.

Açıklamada konuşan ataması yapılmayan Felsefe öğretmeni Özkan Özdemir, Bakan Tekin’in “Ellerinde bir usulsüzlüğe dair belge olan, mağdur olduğunu iddia eden arkadaşlarımız varsa buyursunlar gelsinler, biz elimizden geleni yapacağız” ifadelerini hatırlattı.

ATAMA HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Özdemir, “Yusuf Tekin hak yeme ısrarını sürdürüyor. Tekin her ne kadar ‘Mağduriyetlerini gidereceğiz’ dese de biz tam 5 gündür kapısının önünde bekliyoruz. Kendisi verdiği sözü tutmuyor. Elimizde komisyonların usulsüzlüklerine ilişkin belgeler var. Ortaya çıkan tablo vahimdir ve bunu ‘Mülakatın doğası gereği’ diyerek geçiştiremezsiniz. Erzurum’da sınava giren her 50 kişiden biri elenirken Bursa’da sınava giren her 4 kişiden biri eleniyor” dedi.

"SÖZ KONUSU ONLARCA YILLIK EMEKLERİMİZ"

Özdemir son olarak şunları söyledi:

“Bu yaşadıklarımız basit bir olayla geçiştirilemez. Söz konusu bizim onlarca yıllık emeklerimiz. Buraya zor koşullar altında geldik. Bakan Tekin samimiyet arıyorsa buyursun makamına davet etsin. Hakkımız olan atama hakkı için buradayız. Sizler bu inattan vazgeçene dek bizler mücadele etmeye devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi değil yağmur, çamur, kar taş da yağsa adalet mücadelemiz sürecek.”