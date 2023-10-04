Taş ocağına düşen göçmeni, AFAD ekibi kurtardı

Edirne’den Bulgaristan’a geçmeye çalışırken sınır hattında bulunan taş ocağına düşen göçmen, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.





Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan’a sınır olan Vaysal köyünde bulunan taş ocağına bir göçmenin düştüğünü görenler ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. AFAD ekiplerinin hummalı çalışması sonucu düştüğü alandan kurtarılan göçmen, AFAD koordinasyonunda vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı göçmen, kaçarken dengesini kaybedip düştüğünü söyledi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



