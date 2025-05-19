Taş Yolunda tır sıkıştı, yol geçici süreyle ulaşıma kapatıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden geçen Taş Yolunda tır tünelde sıkışırken yol geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

Konuya ilişkin Kemaliye Kaymakamlığından bası duyurusu yapılarak şu açıklamaya yer verildi:

İlçemiz Kemaliyeliler Taş Yolu (Kemaliye- Divriği İl Yolu) üzerinde 18.05.2025 günü saat 21.30 sıralarında Gümüşçeşme köyünden Kemaliye ilçe merkezine seyir halindeyken; ilçemize 3 km kala Base-Jump Bölgesindeki tünellerde bir tırın sıkışması sonucu mahsur kalma olayı meydana gelmiştir. Bu sebeple Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemaliyeler Taş Yolu (Kemaliye Divriği İl Yolu) geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır. Mahsur kalan aracı kurtarma çalışmaları başlamış olup 19.05.2025 tarihinde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın güvenliği ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına araç kurtarma çalışmaları tamamlanıncaya kadar Kemaliyeliler Taş Yolu’nun (Kemaliye-Divirği İl Yolu) kullanılmaması önemle rica olunur."