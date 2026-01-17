Taşacak Bu Deniz 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı: “Eleni’yi Hapisten Kurtar!”

Taşacak Bu Deniz dizisinin heyecanla beklenen 15. Bölüm Fragmanı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan fragman, dizide tansiyonun daha da yükseleceğini gösterirken, özellikle “Eleni’yi hapisten kurtar!” çağrısı yeni bölümde yaşanacak kritik gelişmelerin ipuçlarını verdi.

TAŞACAK BU DENİZ 15. BÖLÜM FRAGMANI

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanında, Eleni’nin yaşadığı çıkmaz ve Oruç’un hayati durumu ön plana çıkıyor. Fragman, karakterlerin geri dönülmesi zor kararlarla yüzleşeceği bir bölümün izleyicileri beklediğini açıkça ortaya koyuyor.

TAŞACAK BU DENİZ 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

14. bölümde İso ve Fadime’nin ani evliliği, her iki ailede de büyük bir şok etkisi yarattı. Adil bu evliliği kabul etmeyerek Fadime’yi zorla Koçari Konağı’na götürdü, İso’yu ise alıkoydu.

Furtunalılar, İso’yu kurtarmak ve Fadime’yi geri almak için harekete geçti. Taş Köprü’de Koçariler ve Furtunalar karşı karşıya gelirken, çıkan büyük çatışmada Oruç vurularak ağır yaralandı.

Adil, Fadime’nin Esme gibi kendisini korumak için evlendiğini düşünerek bir an önce boşanması için baskı yapar. İso ve Fadime ise evliliklerinin gerçek bir aşka dayandığını Adil’e anlatmaya çalışır. Esme, Fadime’nin kendi kaderini yaşamasını istemez ve onun Furtuna Konağı’na gelmesine karşı çıkar.

Oruç’un ağır yaralandığını öğrenen Eleni büyük bir sarsıntı yaşar. Hayati tehlikesi bulunan Oruç’un acilen ameliyat olması gerekmektedir. Eleni, onu kurtarabilmek için annesi Melina’dan yardım ister.

Kızını kurtarmak için savcıyla iş birliği yapan Melina, beklediği fırsatın ayağına geldiğini düşünür. Adil ise herkesi şaşırtan bir hamle yaparak Fadime ile olan evliliği kabul ettiğini açıklar ve Furtunalıları istemeye çağırır. Ancak Koçari Konağı’na Esme’nin Şerif’in kolunda girmesi, Adil’i derinden sarsar. Adil’in Furtunalara yönelik büyük bir sürprizi olduğu da ortaya çıkar.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Taşacak Bu Deniz’in merakla beklenen 15. bölümü, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Taşacak Bu Deniz 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Evet. Taşacak Bu Deniz dizisinin 15. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

Dizinin yeni bölümü 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 20.00’de yayınlanacak.

Taşacak Bu Deniz hangi kanalda yayınlanıyor?

Taşacak Bu Deniz dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaktadır.

Taşacak Bu Deniz 15. Bölüm Fragmanı, Eleni ve Oruç cephesinde yaşanacak kritik gelişmelerin sinyallerini verdi. 14. bölümde yaşanan büyük çatışmaların ardından, 23 Ocak 2026’da yayınlanacak yeni bölümde dizinin hikâyesi çok daha sert bir kırılma noktasına ilerliyor. Yeni bölüm, izleyiciler için yüksek tempolu ve duygu yüklü anlar vaat ediyor.