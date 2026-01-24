Taşacak Bu Deniz 16. Bölüm Fragmanı: "Siz beni yaktınız, ben de sizi yıkacağım!”

Taşacak Bu Deniz 16. bölüm 1. fragman yayınlandı. Yeni fragmanda yükselen gerilim, “Siz beni yaktınız, ben de sizi yıkacağım!” sözleriyle dikkat çekerken, dizinin yeni bölümü için geri sayım başladı.

TAŞACAK BU DENİZ 16. BÖLÜM 1. FRAGMAN YAYINDA! Taşacak bu deniz yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Fragmanda tansiyon artarken, karakterler arasındaki çatışmanın yeni bölümde daha da büyüyeceği görülüyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

İzleyicilerin en çok sorduğu sorulardan biri olan “Taşacak Bu Deniz yeni bölümü ne zaman?” sorusunun yanıtı net: Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle Cuma 20.00’de TRT 1’de.

Bilgi Detay Gün Cuma Saat 20.00 Kanal TRT 1

TAŞACAK BU DENİZ FRAGMAN VERİYOR MU?

Taşacak Bu Deniz fragman veriyor mu? sorusuna yanıt: Evet. Taşacak Bu Deniz 15 Bölüm fragmanı yayınlandı ve ardından Taşacak Bu Deniz fragman 16. bölüm de izleyiciyle paylaşıldı.

TAŞACAK BU DENİZ KAÇ BÖLÜM?

Taşacak Bu Deniz kaç bölüm? merak edenler için: Şu ana kadar 15 bölüm yayınlandı. 16. bölüm fragmanı yayınlandı ve yeni bölüm için bekleyiş sürüyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ HANGİ İLDE ÇEKİLDİ?

Taşacak Bu Deniz dizisi hangi ilde çekildi? sorusunun yanıtı da sık arananlar arasında. Dizi, Trabzon’un Sürmene ilçesinde çekildi.