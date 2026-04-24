Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı? 25. Bölümde Neler Olacak?

TRT1 ekranlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan dizinin ardından gözler 25. bölüme çevrildi. “Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı?” ve “Yeni bölümde neler olacak?” soruları ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte merak edilen tüm detaylar…

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 24 Nisan yayın akışına göre bu akşam izleyiciyle buluşacak. TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin yeni bölümü saat 20:00’de başlayacak.

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzun süredir beklenen 25. bölüm, 24 Nisan Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanmaması nedeniyle beklentinin daha da arttığı dizinin yeni bölümü, hikâyede önemli kırılma noktalarına sahne olacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde izleyicileri oldukça çarpıcı gelişmeler bekliyor. Hikâyenin merkezinde yer alan karakterlerin yaşadığı olaylar, dizinin gidişatını önemli ölçüde etkileyecek.

Eleni DNA Sonuçlarını Öğreniyor mu?

Eleni’nin geçmişine dair araştırmaları sonucunda karşılaştığı DNA sonuçları, dizinin en kritik gelişmelerinden biri olacak. Bu sonuçlar, olayların seyrini tamamen değiştirecek bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Adil ve Şerif Arasında Hesaplaşma

Adil, Şerif’in tüm köyü zehirlediği gerçeğiyle yüzleşmesinin ardından ona hak ettiği cezayı kesiyor. Bu gelişme, köyde dengeleri değiştirecek önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Eleni ve Oruç Arasında Kıskançlık Krizi

Eleni ve Oruç cephesinde ise kıskançlık krizleri yaşanıyor. İkili arasındaki gerilim, yeni bölümde daha da artarak izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

Furtuna Konağı’nda Büyük Sarsıntı

İso ve Fadime tarafında ise Eyüphan’ın ses kaydı ortaya çıkıyor. Bu kayıt, Furtuna konağında adeta bomba etkisi yaratacak ve olayların yönünü değiştirecek.

Aşk İtirafı Bekleniyor

Birbirine gerçekten aşık olan çiftin, sonunda duygularını açıkça ifade edip etmeyeceği ise yeni bölümün en merak edilen detayları arasında yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM ÖNE ÇIKANLAR

