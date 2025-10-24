Taşacak Bu Deniz'de bu akşam neler olacak? Furtunalılar Koçari adaletiyle yüzleşiyor

Yeni dizi Taşacak Bu Deniz, üçüncü bölümüyle 24 Ekim Cuma akşamı seyirciyle buluşuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerinde yer aldığı dizide, insan ile kader arasındaki büyük mücadele derinleşiyor. Furtunalılar ailesi, bu kez Koçari adaletinin sert yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Gerilim ve duygunun iç içe geçtiği yeni bölüm, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

ELENİ VE FADİME OLAYI YENİ BİR KRİZİ TETİKLİYOR

Eleni’nin uğradığı saldırı sonrası denize düşmesiyle başlayan kaos, Oruç’un onu kurtarıp Esme’nin pansiyonuna getirmesiyle farklı bir boyut kazanıyor. Saldırganın kim olduğunu bilmeyen Eleni yalnızca Adil’e güveniyor. Ancak Adil’in kardeşi Fadime’nin kaybolması, Furtunalılar için yeni bir sınav anlamına geliyor. Aile, hem güven hem de adalet arasında sıkışmış durumda.

TEHLİKELİ TEKLİF VE SARSICI BİR DÖNÜŞ

Zarife’nin “Araziyi geri ver, kardeşini al” teklifi, Furtunalılar’ı yeniden Koçari adaletiyle karşı karşıya getiriyor. Bu tehlikeli hamleyle dengeler altüst olurken, Şerif Furtuna’nın sürpriz dönüşü aile içindeki tüm dengeleri sarsıyor. İntikam, vicdan ve sevgi arasındaki ince çizgi yeniden sınanıyor.