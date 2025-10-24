Taşacak Bu Deniz'de bu akşam neler olacak? Furtunalılar Koçari adaletiyle yüzleşiyor
Taşacak Bu Deniz 3. bölümde Furtunalılar’ı ne bekliyor? Koçari adaleti nasıl tecelli edecek? Şerif Furtuna’nın dönüşü dengeleri nasıl değiştirir? Tüm detaylar ve yeni bölüm fragmanı haberimizde.
Yeni dizi Taşacak Bu Deniz, üçüncü bölümüyle 24 Ekim Cuma akşamı seyirciyle buluşuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerinde yer aldığı dizide, insan ile kader arasındaki büyük mücadele derinleşiyor. Furtunalılar ailesi, bu kez Koçari adaletinin sert yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Gerilim ve duygunun iç içe geçtiği yeni bölüm, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
ELENİ VE FADİME OLAYI YENİ BİR KRİZİ TETİKLİYOR
Eleni’nin uğradığı saldırı sonrası denize düşmesiyle başlayan kaos, Oruç’un onu kurtarıp Esme’nin pansiyonuna getirmesiyle farklı bir boyut kazanıyor. Saldırganın kim olduğunu bilmeyen Eleni yalnızca Adil’e güveniyor. Ancak Adil’in kardeşi Fadime’nin kaybolması, Furtunalılar için yeni bir sınav anlamına geliyor. Aile, hem güven hem de adalet arasında sıkışmış durumda.
TEHLİKELİ TEKLİF VE SARSICI BİR DÖNÜŞ
Zarife’nin “Araziyi geri ver, kardeşini al” teklifi, Furtunalılar’ı yeniden Koçari adaletiyle karşı karşıya getiriyor. Bu tehlikeli hamleyle dengeler altüst olurken, Şerif Furtuna’nın sürpriz dönüşü aile içindeki tüm dengeleri sarsıyor. İntikam, vicdan ve sevgi arasındaki ince çizgi yeniden sınanıyor.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
TRT 1’in dikkat çeken dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle 24 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Üçüncü bölüm, güçlü hikâyesi, etkileyici atmosferi ve karakterlerin çarpıcı çatışmalarıyla haftanın en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.