Taşacak Bu Deniz dizisi konusu nedir? Oyuncuları, çekim yeri ve tüm detaylar

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasını, köklerin peşine düşen bir genç kadının hikâyesiyle buluşturan bir hikaye ve izleyiciler tarafından kısa sürede oldukça beğeni topladı ve popüler hale geldi. TRT 1’de yayınlanan dizi; kuvvetli atmosferi, akılda kalıcı karakterleri ve çatışma yüklü anlatımıyla sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ KONUSU

Yunanistan’da yaşayan Eleni, köklerini ve ailesinin geçmişini araştırmak üzere Trabzon’a gelir. Ancak aradığı cevaplar, onu yıllardır süren derin bir husumetin ortasına bırakır. Karadeniz’in sert rüzgârları gibi esen iki düşman ailenin kavgası; sırlar, yasak sınırlar ve hesaplaşmalarla büyür. Eleni, bir yandan kimliğinin peşine düşerken diğer yandan kalbinin ve aklının çekiştiği bir yolculuğa çıkar.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCU KADROSU

Oyuncu Not Ulaş Tuna Astepe Karadeniz’in ruhunu taşıyan güçlü bir karakter Deniz Baysal Dramatik yükü sırtlayan başrollerden Burak Yörük İki aile arasındaki çekişmenin merkezindeki genç Ava Yaman Yeni neslin temsil gücü Yeşim Ceren Bozoğlu Ailenin otorite figürü Zeynep Atılgan Çatışmayı derinleştiren kilit rol Onur Dilber Karar anlarında yön veren karakter Hakan Salınmış Tecrübeli yüz, aile dramının taşıyıcılarından Batuhan Bayar Genç ve hırslı karakter Erdem Şanlı Gölge planların aktörü Burcu Cavrar Duygusal kırılma noktalarının sesi

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

Dizinin çekimleri Trabzon ve çevresinde gerçekleştiriliyor. Sisli dağlar, kıyıya vuran dalgalar ve kıyı kasabalarının taş dokusu; hikâyeye hem gerçeklik hem de şiirsellik katıyor. Görüntü yönetmeni Tolga Çetin, geniş planlarla doğanın gücünü; yakın planlarla karakterlerin iç dünyasındaki fırtınayı bir arada hissettiriyor.

DİZİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Taşacak Bu Deniz uyarlama mı?

Hayır. Dizi, Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem imzalı özgün bir hikâye olarak sunuluyor.

Taşacak Bu Deniz’in konusu nedir?

Yunanistan’dan Trabzon’a gelen Eleni’nin, köklerini ararken iki düşman ailenin kavgasına çekilmesini ve bu çekişmenin herkesin kaderini değiştiren bir hesaplaşmaya dönüşmesini anlatan dram dizisidir.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları kimler?

Başrollerde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük yer alıyor. Kadroda ayrıca Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Atılgan, Onur Dilber, Hakan Salınmış, Batuhan Bayar, Erdem Şanlı ve Burcu Cavrar bulunuyor.

Dizi hangi gün ve saatlerde yayınlanıyor, nereden izlenir?

Dizi TRT 1’de her Cuma 20.00’de yayınlanıyor. Canlı yayın TRT 1’den, tekrar ve dijital izleme seçenekleri TRT’nin resmî dijital kanallarından takip edilebilir.

Taşacak bu deniz geçmiş bölümleri Youtube hesabı üzerinden izlenebilir. Taşacak bu deniz 2. bölüm izlemek için tıklayın.

Taşacak Bu Deniz 3. bölüm fragmanı