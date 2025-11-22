Taşacak Bu Deniz İlve kimdir? Berna Koraltürk kim? İlve karakterini canlandıran Berna Koraltürk'ün hayatı

TRT1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, güçlü kadrosuna yeni bir oyuncuyu daha ekledi. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri haline gelen İlve, ekrana geldiği andan itibaren izleyicilerin merakını artırdı. İlve’nin kim olduğu, karakterin diziye nasıl dahil edildiği ve bu rolü üstlenen Berna Koraltürk hakkında aramalar ise hızla arttı. İşte Taşacak Bu Deniz’in yeni karakteri İlve ve ona hayat veren oyuncu Berna Koraltürk hakkında merak edilen tüm detaylar…

TAŞACAK BU DENİZ İLVE KİMDİR?

Dizide Gezep’in ikiz kardeşi olarak hikâyeye dahil olan İlve, güçlü duruşu ve asi kimliğiyle dikkat çekiyor. Karakterin hikâyeye etkisi, izleyiciler tarafından şimdiden merak edilirken, İlve’nin gelişi dizinin ilerleyen bölümlerinde önemli gelişmelere kapı aralayacak gibi görünüyor.

İLVE’Yİ KİM CANLANDIRIYOR? BERNA KORALTÜRK KİMDİR?

Taşacak Bu Deniz dizisinde İlve karakterine Berna Koraltürk hayat veriyor. Tecrübeli oyuncu kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Berna Koraltürk'ün Hayatı ve Kariyeri

Bilgi Detay Doğum Tarihi 7 Haziran 1989 Doğum Yeri İstanbul Eğitim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – Moda ve Tekstil Bölümü Meslek Oyuncu Medeni Durumu 2017’de yönetmen Murat Onbul ile evlendi

BERNA KORALTÜRK’ÜN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Başarılı oyuncu bugüne kadar birçok dizi ve filmde izleyicinin karşısına çıktı. İşte rol aldığı yapımlar:

Yıl Yapım Rol 2012 Dedemin Dolabı Mualla 2014 Her Sevda Bir Veda Ayşegül 2014 Ah Neriman Naz Kamer 2015–2017 Baba Candır (TRT 1) Ece 2016 Yok Artık 2 Sibel 2018 Kardeşim İçin Der'a Zeynep 2019 Vurgun Ece 2021 Nalan -

BERNA KORALTÜRK’TEN İLVE AÇIKLAMASI

Başarılı oyuncu, diziye dahil olmasıyla ilgili duygularını şu sözlerle anlattı:

“Taşacak Bu Deniz dizisine İlve karakteriyle dahil oldum. İlve; güçlü, asi, sevdikleri için her şeyi göze alabilen bir kadın. Onu canlandırmak benim için hem heyecan verici hem de oyunculuk anlamında besleyici bir süreç oldu.

Çekimlerimizi Trabzon’un yemyeşil dağlarında gerçekleştiriyoruz. Dizide bir de erkek ikizim var; Gezep. Enerjisi yüksek, deli dolu bir karakter. Gerçek hayatta kardeşim olmamasına rağmen burada büyük ve samimi bir ailenin parçası olmak beni çok mutlu etti.

Seyircinin ilgisi işimize olan heyecanı daha da artırıyor. İlve’nin yaşayacaklarını ben de büyük bir merakla bekliyorum.”

