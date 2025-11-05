Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? | Koçari ve Furtuna Köyü nerede, gerçek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz dizisi, Karadeniz’in hırçın doğasını ve iki düşman ailenin yıllara dayanan mücadelesini etkileyici bir dille anlatıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı yapım, güçlü hikayesi kadar çekim yerleriyle de izleyicinin dikkatini çekti. Dizide geçen Furtuna Köyü ve Koçari Köyü izleyicilerin merak konusu oldu: Peki bu köyler gerçek mi, dizi nerede çekiliyor?

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri Trabzon ilinde gerçekleştiriliyor. Karadeniz’in doğal güzelliklerini ve kültürel dokusunu yansıtmak isteyen yapım ekibi, çekimlerin büyük bölümünü Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde gerçekleştiriyor.

KOÇARİ VE FURTUNA KÖYÜ NEREDE?

Dizide olayların geçtiği Koçari Köyü ve Furtuna Köyü, senaryo gereği oluşturulmuş kurgusal köylerdir. Gerçekte bu isimlerle anılan köyler bulunmamaktadır. Ancak yapımcılar, bu köyleri Trabzon’un doğu ilçelerinde kurulan özel setlerde canlandırmıştır.

Dizide “Furtuna” ismi, Karadeniz’in fırtınalı denizlerini ve dizideki duygusal çatışmaları simgelerken; “Koçari” ismi ise yöre kültüründe gücü, gururu ve geçmişle bağları temsil etmektedir.

DİZİNİN KONUSU VE KARADENİZ BAĞLANTISI

Taşacak Bu Deniz, iki köy arasında yıllardır süren düşmanlığı konu alıyor. Karadeniz’in doğası kadar insan karakterlerinin sertliği de hikayeye yön veriyor. Dizinin Trabzon’da çekilmesi, bölgenin kültürel kimliğini ekrana yansıtıyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe – Deniz karakteri

– Deniz karakteri Deniz Baysal – Asya karakteri

– Asya karakteri Serkan Ercan

Nur Fettahoğlu

Hakan Salınmış

İpek Filiz Yazıcı

KARADENİZ’DE ÇEKİLEN DİĞER POPÜLER DİZİLER

Sen Anlat Karadeniz – Trabzon

– Trabzon Kuzey Yıldızı İlk Aşk – Ordu

– Ordu Benim Adım Farah – Karadeniz sahilinde kısmen çekilen yapımlar arasında

Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor?

Dizi, Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekilmektedir.

Koçari Köyü gerçek bir yer mi?

Hayır, Koçari Köyü dizinin hikayesi için özel olarak oluşturulmuş kurgusal bir köydür.

Furtuna Köyü nerede?

Furtuna Köyü de gerçekte bulunmayan, senaryo gereği oluşturulmuş bir köydür. Ancak çekim seti Trabzon il sınırları içindedir.

Taşacak Bu Deniz hangi şehirde çekiliyor?

Dizi çekimleri Trabzon’da, Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilmektedir.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal hangi dizide oynuyor?

İki başarılı oyuncu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde başrolleri paylaşmaktadır.