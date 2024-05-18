Tasarruf bahane kuzu kapama şahane

Tasarruf tedbirleri lafta kaldı. Sağlık Bakanlığı düzenlediği yemekli etkinlikte katılımcılara 'kuzu kapama' ikram etti. Sağlıkçıların talebi ise sağlıklı ve dengeli yemekler.

Kayhan AYHAN

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı 'Kamuda Tasarruf Tedbirleri'ne rağmen programlar ve etkinlikler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Hemşireler ve Ebeler Günü nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı yemekte menüde kuzu kapama yer aldı. Yemek programında ayrıca katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Artan ekonomik sorunlar nedeniyle evine et girmeyen yurttaşların bulunduğunu belirten Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın, "Bize yemek düzenleyeceklerine hastanedeki yemek sorunlarımızı çözsünler. Dengeli ve yeterli beslenmeye asla yetmeyen yemekler, hijyenik olmayan yemekler ve yemekten zehirlenen sağlık emekçileri, yatan hastalarımız ve refakatçilerine dair haberler sık sık gündem oluyor. En son Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 71 sağlık emekçisi zehirlenmiş ve gündeme taşımıştık. Bunu gündeme taşıdığımız için de 1 Mayıs bildirilerimizi yemekhanede dağıtmamıza izin vermemişlerdi" dedi.

"ÖVGÜ DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

"Pandemide, depremde bizleri alkışlayanlar ebe ve hemşire günü gibi özel günlerimizde de sadece bizlere övgüler diziyorlar" diyen Akın şu ifadeleri kullandı: "Bizler övgü değil hakkımızı istiyoruz.Öncelikle yandaş firmalara yemek ihalelerini vermekten vazgeçsinler. Bunlar daha fazla kar etmek için sağlıksız, kalitesiz yemeklerle bizleri zehirliyorlar. Kamusal yemek hakkımız tanınsın. İsrafı önlemeye önce buradan başlanılsın."