Tasarruf dar gelirliye, milyarlar faize

Mehmet Şimşek’in ‘bütçe disiplini’ anlayışıyla hazırlandığı iddia edilen 2025 bütçesi, Şubat ayında da açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, merkezi yönetim bütçe dengesi Şubat ayında 310,1 milyar lira açık verdi. Şubat’ta bütçe gelirleri 723,4 milyar TL oldu. Vergi gelirleri 585 milyar TL olarak gerçekleşti. Şubat bütçe giderleri ise 1,03 trilyon TL olurken bunun 139,7 milyar TL’si faiz gideri olarak kaydedildi.

İki aylık bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 449 milyar 350,9 milyon lira oldu. 2025 yılının sadece ilk iki ayında Hazine 302,7 milyar TL faiz ödemesi yaptı. 2024 aynı dönemine 175,9 milyar lira olan faiz ödemesindeki artış yüzde 72,1 düzeyinde oldu.

‘Bütçeye yük getiriliyor’ denilerek yalnızca bin lira artış yapılan emekli ikramiyelerinin bütçeye toplam maliyeti ise 28,4 milyar lira olarak öngörülüyor. Emekli ikramiyesi maliyetinin 10,6 katı iki ayda faiz ödemesine gitti.

BÜTÇEYİ HALK SIRTLADI

2025 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,2 oranında artarak 1 trilyon 377 milyar 625 milyon TL oldu. Vergi gelirinin yüzde 45,6’sını mal ve hizmet üzerinden alınan vergiler oluşturdu.

Yılın ilk iki ayında 482,6 milyar TL tutarında KDV geliri elde edilirken 261 milyar lira tutarında ÖTV geliri kaydedildi. Merkezi yönetimin KDV geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33, ÖTV geliri ise yüzde 40 oranında arttı.

Kredi faizleri, sigorta primleri, döviz alım-satımı gibi bankacılık işlemleri üzerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden sağlanan gelir, 88,3 milyar liraya ulaştı. Böylece Hazine, bu kalemdeki yılsonu bütçe hedefinin yüzde 16,2’sini ilk iki ayda sağladı. Ancak halktan toplanan vergiler, kamu harcamalarını karşılamaya yetmedi. Vergi gelirleri artsa da açık büyümeye devam etti.

KAMUDA İSRAF KALEMLERİ

Tasarruf tedbirleri kapsamındaki kalemlerde harcamalarda ise israf devam etti. Yılın ilk iki ayında taşıt kiralama gideri adı altında 522,7 milyon liralık harcama kaydedildi. Uçak kiraları için bütçeden ise 383,3 milyon TL aktarıldı. Kırtasiye ve baskı giderleri adı altında 725,8 milyon liralık harcamaya imza atıldı. Bu harcamanın 395,7 milyon lirasını baskı ve ciltleme giderleri oluşturdu.

Temsil ve tanıtma giderleri kaleminden yapılan harcama tutarı ise 104,5 milyon lira olarak kaydedildi. Erdoğan’ın "gizli kasası" olarak kullanılan ve hesap sorulmayan kalem olarak bilinen örtülü ödenek harcamaları yılın ilk iki ayında 2 milyar 524,7 milyon liraya ulaştı. Bu kalemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık bir artış meydana geldi.

GÖREV ZARARI 72 MİLYAR TL OLDU

Şubat ayı itibarıyla kamu teşebbüslerine görevlendirme gideri adı altında aktarılan tutar 72,1 milyar lira oldu. Bu tutarın 37,1 milyar lirasını Elektrik Üretim AŞ’ye, 35 milyar TL’sini ise BOTAŞ’a yapılan transferler oluşturdu.

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SARAY DAKİKADA 38 BİN LİRA HARCADI

Saray’ın iki aylık harcaması 3 milyar 93 milyon liraya ulaştı. Başlangıç ödeneğinin yüzde 18’ini Ocak-Şubat döneminde tüketen Saray’ın harcaması günde ortalama 55 milyon 232 bin lirayı buldu. Dakikada ise 38 bin lira ile bir asgari ücret ve en düşük emekli aylığının toplamından daha fazla harcama kaydedildi.

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KANTARIN TOPUZU KAÇTI

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Görüyoruz ki ‘Şimşek Politikaları’ gelir adaletindeki uçurumu daha da büyütmekte, vatandaşın sırtına ağır yükler yüklemekte" dedi.

Cevdet Akay

Verileri değerlendiren Akay, şu ifadeleri kullandı: “Vergi adaletinde kantarın topuzunun kaçtığının resmidir. Sadece iki ayda emekçinin, emeklinin ödediği Gelir Vergisi yüzde 89,2 arttı. Şirketlerin ödediği Kurumlar Vergisi ise yüzde 16,8 azaldı. İktidarın, emekçilerin alın terini yok sayan sermaye sınıfından vergi tahsilatı yapamazken, gelirlerin tamamını emekçilerin sırtından tahsil ettiğini görüyoruz. Bu durum asla kabul edilemez! ‘Kamuda tasarruf yapacağız’ diyip 2024’te 179,8 milyar lira kamu harcaması yapan iktidar vatandaşın hiçbir yarasına merhem olamaz.”