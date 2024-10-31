Tasarruf değil, itibarı seçildi

AKP, ekonomik krize karşı kamuda süren lüks ve şatafata yönelik Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayımladı. 15 Mayıs’ta yürürlüğe giren genelge ile amaçlandığı iddia edilen kamu harcamalarında azalma gerçekleşmedi. AKP iktidarlarında olağan hale gelen, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nden sonra da sürdü.

Kamunun harcamalarına mercek tutan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun çalışması, kamunun fahiş kiralama harcamalarını gün yüzüne çıkardı. Çalışmaya göre, kamunun kira harcaması Ocak-Eylül 2024 döneminde 16 milyar TL’yi aştı.

2023’Ü UNUTTURAN İSRAF

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verileri ile hazırlanan çalışmaya göre, 2023 yılında 16,2 milyar TL olan kamunun kira gideri, 2024’ün henüz ocak-eylül döneminde 16,8 milyar TL’ye ulaştı. Harcamaları eleştiren CHP’li Bakırlıoğlu, “Tasarruf bunun neresinde?” diye soruldu. Yürürlükteki tasarruf genelgesinde yer alan, “Mevcut taşıtlar ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde ivedilikle gözden geçirilecektir” maddesini anımsatan Bakırlıoğlu, “Genelgeye göre, Özelleştirme İdaresi aracılığıyla kamu kurumlarında fazla olan taşınırların satışının gerçekleşmesi gerekiyordu ama Özelleştirme İdaresi bu zaman kadar herhangi bir ihaleye çıkmadı” dedi. Bakırlıoğlu, Ocak-Eylül 2024 döneminde yalnızca taşıt kiralama için yapılan harcamanın 2 milyar 922 milyon TL olduğunu kaydetti.

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Taşıtların yanı sıra, ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen diğer bazı kiralama harcamaları da şöyle sıralandı:

• Hizmet binaları: 1 milyar 452 milyon TL

• Hava taşıtı: 2 milyar 53 milyon TL

• Lojman: 406 milyon TL

• Arsa ve arazi: 14,7 milyon TL

• Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri: 105,1 milyon TL

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YANLIŞ YERDE ARANAN TASARRUF

Kamunun kiralama giderlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “2025 yılında Cumhurbaşkanlığı 20 adet binek otomobil, Göç İdaresi Başkanlığı 50 adet minibüs, Diyanet İşleri Başkanlığı beş adet binek otomobil alabilecek. Kurumlar ellerindeki araçları azaltmak bir yana hala yeni araç alımına devam edebilecek. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Çıkarttıkları genelge, yalnızca otizmli öğrencilerimizin halk eğitimde aldığı kursları, öğretmenler odasında çay demleyen öğretmenleri, büyükşehir geçim kaygısı yaşayan memurların servislerini mi kapsıyor? Ülke genelinde tasarruf tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinde otizmli bireylerin yararlandığı kurslar açılamadı. Tasarruf edilecek onca şey varken tasarrufu özel gereksinimli çocuklarımızın sosyalleşip, becerilerini geliştirdiği bu kurslarda mı aradınız?”

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PATRONLAR BİLE MEMNUN DEĞİL

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da toplumda kamuda etkin bir tasarruf yapıldığına dair izlenim oluşmadığını söyledi. 2025 bütçesinde enflasyon beklentisi yüzde 17.5 olmasına rağmen, giderlerin yüzde 32.8 arttığına dikkat çeken Ardıç, bunun kamu mali disiplinin kalitesi ve inandırıcılığı hakkında soru işaretlerine neden olduğunu belirtti.

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Seyit Ardıç, bir çok kalemde enflasyonun üzerinde artışlar olurken, kamu yatırımlarında yüzde 4.5’lik azalmanın ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri açısından düşündürücü olduğunu söyledi.