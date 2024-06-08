Tasarruf edecek gelir bile yok

Haber Merkezi

Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde bin 534 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, yurttaşların yüzde 73,1'i para biriktiremiyor. Para biriktiremediğini ifade eden katılımcıların ise yüzde 49,8'i tasarruf edecek bir gelirinin olmadığını belirtti. Yüzde 23,3'ü aylık harcamasının yüksek olduğunu, yüzde 12,6'sı borçlarının olduğunu, yüzde 5,5'i beklenmedik masraflardan dolayı para biriktiremediğini belirtti.

Araştırmada yer alan katılımcıların yüzde 70,4'ü Türkiye'de tasarruf yapmanın çok zor olduğunu ve yüzde 13,9'u zor olduğunu ifade etti. Yüzde 11,5'i orta düzeyde olduğunu belirtirken yüzde 2,2'si kolay ve yüzde 2'si çok kolay olduğunu söyledi.

YURTTAŞ GİYİMDEN KISIYOR

Araştırmada katılımcılara en çok hangi alanlarda tasarruf yaptıkları da soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 22,3'ü giyim ve ayakkabıdan, yüzde 16,1'i eğlence ve sosyalleşme masraflarından kısarak tasarruf yaptığını belirtti. Yüzde 14,6'sı elektrik kullanımı, yüzde 12,3'ü su kullanımı, yüzde 9,8'i gıdadan ve yüzde 8,8'i her alanda tasarruf yaptığını söyledi. Ayrıca yüzde 3,8'i hediye ve bahşiş masraflarında, yüzde 2,8'i doğalgaz kullanımında, yüzde 2,3'ü kişisel bakım masraflarında, yüzde 1,8'i konut masraflarında ve yüzde 0,7'si sigorta masraflarında tasarrufa gidiyor.

Araştırmada katılımcılara tatil alışkanlıklarındaki değişkenlik de soruldu. Katılımcıların yüzde 50,7'si artık tatile gitmediğini ifade etti. Bununla birlikte yüzde 31,7'si bütçesi daha uygun yerleri tercih ettiğini belirtirken yüzde 11,1'i tatil planlamasında herhangi bir değişim yaşamadığını söyledi. Tatil süresini daha kısa tutarak tasarruf ettiğini belirtenlerde toplumun yüzde 6,5'ini oluşturdu.

DURUMUM İYİ DİYENLERİN ORANI YÜZDE 11,3

Araştırmaya göre halkın yüzde 46,5'i kişisel mali durumunun kötü olduğunu ifade etti. Ne iyi ne kötü diyenlerin oranı ise yüzde 42,2. Kişisel mali durumu iyi olanların oranı yüzde 11,3 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 53,3'üne göre Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu, tıpkı kişisel mali durumu gibi kötü. Ne iyi ne kötü diyenlerin oranı yüzde 15,8 iken ülkenin ekonomisiyle ilgili iyimser olanların oranı yüzde 30,9 olarak araştırmaya yansıdı.