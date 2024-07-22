Tasarruf genelgesi lafta kaldı: 15 Temmuz için keseyi açtılar

Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz için kesenin ağzını açtı. Belediye, yalnızca bir günlük organizasyon için AKP’li bir ismin şirketine 1 milyon 970 bin TL ödedi.

Yerel yönetimlerin 2017 yılı itibarıyla “15 Temmuz Programı” adı altında yaptığı yüksek harcamalara bir yenisi daha eklendi. AKP’li Tahir Büyükakın’ın başkanlığını yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne rağmen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı organizasyonu için 2 milyon TL’ye yakın harcama gerçekleştirdi. Belediyenin programın organizasyonu için düzenlediği ihalede yalnızca bir geçerli teklifin olması dikkati çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran’da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nın organizasyon işlerine yönelik ihale düzenledi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihale kapsamında alınacak hizmetin yaklaşık maliyeti 2 milyon 43 bin 333 TL olarak belirlendi.

BİR GÜN İÇİN 1,9 MİLYON TL

Muhalefetin, "Kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı olarak kullanılıyor" gerekçesiyle eleştirdiği pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihalede yalnızca bir şirketten teklif alındı.

İhaleye yönelik kararını 11 Temmuz’da veren ihale komisyonu, GES Ajans Reklam Tanıtım Organizasyon isimli şirket ile sözleşme imzaladı. GES Ajans Reklam Tanıtım Organizasyon şirketinin sahibinin, AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak uzun yıllar görev yapan Gökhan Meriç olduğu öğrenildi. Yalnızca bir gün sürecek etkinlikler için belediye, şirket ile 1 milyon 970 bin TL’lik anlaşma yaptı.