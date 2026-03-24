Tasarruf halka, milyarlar toplantıya

Kamu adına gerçekleştirilen ve “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışının sembolü halini alan toplantı ve organizasyonlar için Ocak-Şubat 2026 döneminde harcanan para belli oldu.

Kamunun toplantı ve organizasyonları kapsamında yapılan hizmet alımları için merkezi bütçeden iki ayda milyonlarca lira çıktı.

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin gölgesinde gerçekleştirilen şatafatlı toplantı ve organizasyonlara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hazırlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı genelgede, harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek kamu kurumlarına, “Toplantıları mümkün olduğunca az personel ve çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirin” uyarısı yapıldı.

ETKİSİZ GENELGE

17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ndeki uyarıların etkisizliği, kamu idarelerinin bütçe verileri ile ortaya konuldu. Genelgenin yürürlüğe girdiği Mayıs 2024’ten Aralık 2024’e kadar, kamu adına gerçekleştirilen toplantı ve organizasyonlar için 477 milyon 373 bin TL’lik harcama gerçekleştirildi.

Kamunun toplantı ve organizasyonları kapsamındaki hizmet alımları, 2025 yılında da bütçeyi delik deşik etti. Kamunun 2025 yılı toplantı ve organizasyon faturası mali tablolara, 1 milyar 500 milyon 831 bin TL olarak yansıdı.

2026’DA DA TAM GAZ

Yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, kamunun toplantı ve organizasyon giderini 2026 yılında da frenleyemedi. 2026 yılının ocak ve şubat aylarında kamu, toplam 56 milyon 858 bin TL’lik toplantı ve organizasyon hizmeti satın aldı.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin yürürlüğe girdiği Mayıs 2024’ten Şubat 2026’ya kadar geçen 20 ayda yapılan toplantı ve organizasyon harcaması ise kayıtlara, 2 milyar 35 milyon 62 bin TL olarak geçti.