Tasarruf kamudan değil Saray’dan yapılmalı

Haber Merkezi

Tasarruf paketine kamu emekçilerinin tepkisi sürüyor. Emekçiler Ankara, Bursa, Kocaeli ve Elazığ başta olmak üzere birçok kentte basın açıklamalarıyla pakete karşı tepkilerini dile getirdi.

Yapılan açıklamalarda şu talepler ifade edildi:

• Kamudan tasarruf değil saray harcamalarından tasarruf edilsin. Bir dakikalık masrafı 2 emekli maaşına, bir aylık gideri iki büyükşehir belediyesi giderine denk olan saray ve bağlı harcamaları kısılsın.

• Vergide adalet sağlansın, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınsın.

• Yandaşlara, "Beşli Çetelere" hazineden yapılan döviz garantili projelere, Kur korumalı mevduat soygununa son verilsin.

• Kamu idarecilerinin kimi zaman özel gezileri için dahi kullandığı lüks uçak ve makam harcamalarına son verilsin.

• Personel eksikliği giderilsin, personel alımında liyakati ortadan kaldıran, torpilin kapısını sonuna kadar açan mülakata ve siyasal kadrolaşmaya son verilsin.

• Angarya çalışma yasaklansın, esnek ve uzaktan çalışma yönetmeliği hazırlıkları sonlandırılsın.

• Gerçek ve özgür toplu sözleşme koşulları sağlansın.

• Emeklilere insanca yaşayacakları maaş verilsin.