‘Tasarruf’ konvoyları kapsamadı

AKP iktidarı, araç saltanatından bir türlü vazgeçemiyor. Geçen yıl tasarruf genelgeleri kapsamında araç alımı yapılmayacağı ve bir kısmının satılacağı belirtilmesine rağmen TBMM Başkanlığı’na sunulan 2026 bütçe teklifine göre Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdareleri’nin araç filosu genişletilecek.

2024’te 111 bin 599 olan kamudaki araç sayısı, Haziran 2025 itibarıyla kiralık araçlar hariç 120 bin 817’ye ulaştı. Bu yıl alınması planlanan yeni araç sayısı ise bin 667 olarak kayıtlara geçti.

Bütçe teklifine göre, Cumhurbaşkanlığı 10 otomobil, beş minibüs, beş panel olmak üzere toplam 20 araç alımı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 500 adet fiyatı ve cinsi Bakanlıkça belirlenecek araç alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na beşi merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere 11 yeni araç alınacak.

SADECE 360 ARAÇ SATILABİLMİŞ

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu kamudaki araçlardan sadece bin 395’inin fazlalık olarak bildirildiğine dikkat çekerek “AKP iktidarında, kamuda tasarrufun kendisi yok sadece ‘adı’ var. Bütçe gerekçesinin içinde yer alan bilgilere göre kamu idareleri tarafından Özelleştirme İdaresine satışı için bildirilen araç sayısı sadece 1395 olmuş. Kamuda gerçekten bir tasarruf hedefleniyorsa önce lüks makam araçlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. 360 tane araç satıldı diye kamuoyuna ‘tasarruf yapıyoruz’ asla denemez. Üstüne bir de hala kamuya araç almaya devam ederken… Yani ‘tasarruf’ diyerek vatandaşa kemer sıktıran iktidar, kendi filosunu büyütmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bütçe gerekçesine göre satılan araçlardan toplamda 121 milyon 675 bin lira gelir edildiğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Bu rakam da yeni alınacak araçların sadece çok küçük bir kısmına kaynak yaratabilir. 2026 bütçesine bakıyoruz, faiz gideri artıyor, tarıma ayrılan pay azalıyor, araç sayısı artıyor. Bu tablo bize kimin için bütçe yapıldığını açıkça anlatıyor. Anladığımız kadarıyla bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘milletten fedakarlık bekleyen’ anlayışı şiar edilerek yapılmış. Maalesef fedakarlığın yine yurttaşa düşmüş” şeklinde konuştu.