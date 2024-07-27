Tasarruf, Kuran kursuna işlemiyor

Tüm kamu kaynaklarının seferber edildiği 4-6 yaş Kuran kursları için atağa geçildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz Kuran kurslarında okutulması amacıyla 10,5 milyon TL’ye 250 bin adet etkinlik kitabı bastırdı.

Dev bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalarla tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez de 4-6 yaş Kuran kursları ile yaz Kuran kurslarında okutulacak kitaplar için kesenin ağzını açtı. Diyanet, okulöncesi ve ilkokul çağındaki çocukların gittiği Kuran kurslarında kullanılacak kitaplar için 10 milyon TL'nin üzerinde harcama yaptı.

Ali Erbaş yönetimindeki Diyanet İşleri Başkanlığı, "4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Öğrenci Etkinlik Kitabı: Bir Konu, Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua" adlı eserlerin basım hizmet alım işi" ihalesi düzenledi. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin yürürlük tarihinden bir gün sonra, 17 Mayıs'ta yapılan ihale kapsamında basılacak kitapların bir bölümü Tasarruf Genelgesi gerekçesiyle ihaleden çıkarıldı.

ETKİNLİK KİTABINA 10,5 MİLYON TL

Genelgeye takılan ve 500 bin adet bastırılması planlanan, "Bir Konu, Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua" isimli kitabın basımından vazgeçilse de 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursları öğrencilerine etkinlik kitabı olarak dağıtılacak kitap için matbaa harekete geçirildi. Bu kapsamda Diyanet, 250 bin adet 4-6 yaş grubu kuran kursu öğrenci etkinlik kitabı bastırdı. Kitapların basım maliyeti ise 10 milyon 500 bin TL oldu.

KAMU KAYNAKLARI SEFERBER EDİLDİ

Diyanet'in 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kursları için kamu kaynakları seferber ediliyor. Diyanet'in Kuran kurslarına giden çocukların ailelerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca her ay milyonlarca liralık destek ödemesi yapılıyor. Laikliğe aykırılık gerekçesiyle yargıya taşınan Kuran Kursu Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, 2024’ün Ocak-Mayıs döneminde aylara göre şöyle:

• Ocak: 6 milyon 135 bin 600 TL

• Şubat: 12 milyon 292 bin 650 TL

• Mart: 18 milyon 546 bin 300 TL

• Nisan: 24 milyon 829 bin 950 TL

• Mayıs: 31 milyon 101 bin 450 TL