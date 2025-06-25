Tasarruf masal oldu: Kamu binasına 70 milyon TL kira

AKP iktidarlarında çok sayıda kamu taşınmazı, haraç mezat elden çıkarıldı. Kamu taşınmazlarına yönelik hoyrat satış politikası nedeniyle devlet, en büyük kiracı durumuna düşürüldü. Kamu kurumları, hizmet binaları için fahiş kiralar ödemek zorunda bırakıldı.

Kamunun giderek artan kiralama giderine karşı yayımlanan tasarruf tedbirleri paketlerine kısıtlayıcı hükümler konuldu. Tasarruf paketlerinde, kamu adına yeni bina kiralanmaması ve mevcut kiralamaların sonlandırılması gerektiği belirtildi.

YÜZ MİLYONLAR GİTTİ

Tasarruf önlemleri de çok sayıda kamu taşınmazının adeta yok pahasına elden çıkarıldığı AKP iktidarındaki fahiş kira giderlerine engel olamadı. Devletin kasasından kiralar için hemen her yıl yüz milyonlarca liralık para döküldü. CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay’ın taşınmaz kiralamalarıyla ilgili Ticaret Bakanlığı’na sorduğu soruya gelen yanıt da kamu adına yapılan fahiş kira ödemelerinin yeni bir çarpıcı örneğini oluşturdu.

FAHİŞ ÖDEME

Akay’a verilen yanıta göre, Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) için İstanbul’da kiralanan binaya 2024 yılında aylık 3 milyon 647 bin 378 TL kira ödendi. Bankanın 2024 yılının tamamında ödediği kira tutarı ise 43 milyon 768 bin 544 TL oldu.

Kurumun kirası 2025 yılında ise 5 milyon 266 bin 85 TL’ye fırladı. Türk Eximbank’ın hizmet binası için Ocak-Mayıs 2025 döneminde ödenen kira ise kayıtlara, 26 milyon 330 bin 426 TL olarak geçti.

Kamu kurumunun hizmet binası için ödenen kira tutarı ile ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP’li Cevdet Akay, “İktidarın tasarruf paketlerinin göz boyamadan ibaret olduğu her geçen gün daha açık biçimde ortaya çıkıyor. Bakanlıklara bağlı kurumlar ve iştirakler, milyonlarca liralık kiraları tasarruf tedbirlerini göz ardı ederek, hiç çekinmeden ödemeye devam ediyor” diye konuştu.

TADİLAT PARASI DA VAR

Eximbank’ın yeni hizmet binasında kira için yapılan ödemenin yanı sıra, “Ofis, bölme ve yer değişikliği işlemleri” yapıldığını da kaydeden CHP’li Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yani bu yüksek kira yetmemiş, üstüne binaya tadilat parası da harcanmış. Vatandaşa, ‘Kemer sık’ diyenler, kendi konforlarından en ufak bir fedakârlıkta bulunmuyorlar. Bu kira harcamaları, tasarruf adı altında vatandaşa yüklenen ekonomik faturanın kimler tarafından boşa çıkarıldığını net olarak gösteriyor. Bu tabloyu halkımızın vicdanına havale ediyorum.”