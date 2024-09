Tasarruf okullardaki temizliği vurdu

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yeni dönem daha başlamadan tasarruf tedbirlerinden dolayı okullardaki temizlik sorunu gündeme geldi. Okullardaki temizlik personeli ihtiyacı önceki yıllarda İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan personellerle gideriliyordu. Görevlendirilen personeller 9 ay boyunca haftada 5 gün çalışıyordu. Ancak bu yıl kamuda "tasarruf" adı altında başlatılan İşgücü Uyum Programı (İUP) ile okullarda temizlik görevlisi çalıştırılmayacak.

İUP ile görevlendirilecek olan personel toplam yıl boyunca toplamda 140 gün çalışacak. İlk ay haftada 5 gün günde 7,5 saat çalışacak olan temizlik personelleri, söz konusu aydan sonra haftada 3 gün günde 7,5 saat çalışacak. Haftanın geri kalan 2 günü temizlik personellerinin okulda olmayacağı için yaşanacak hijyen sorunları tartışmalara yol açtı. Öte yandan İUP kapsamında okullarda çalışacak temizlik personellerine günlük 566 TL verilecek olması da maaş tartışmalarını beraberinde getirdi.

OKULLARDAKİ SORUNLAR DERİNLEŞTİ

Okulların bu yıl büyük bir kaosla başladığını belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, iktidarın okullarda yaşanan sorunları derinleştirdiğini söyledi. Irmak, “Bu hafta okullarda uyum haftasıyken, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin tanıtılması haftasıydı. Çocuklar bu sebepten uyum haftasında öğretmensiz kaldı. Bu çocuklar haftaya tamamen okula başlayacaklar ve sorunlar yaşayacaklar. Öte yandan okulların neredeyse tamamı temizlik açısından eğitim öğretime hazırlanamadı” dedi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Irmak

“EĞİTİMDEN TASARRUF OLMAZ”

Uzun yıllardır okullara kalıcı hizmetli personel alınmadığına dikkat çeken Irmak, şunları dile getirdi: “9 ay çalışacak personeli TYP üzerinden görevlendiriyorlardı. Şimdi İUP diye bir program çıkarıldı. Sadece ilk ay 37,5 saat çalışma öngörülüyor ancak diğer aylarda personel 22,5 saat çalışacak. Günlük 566 TL’ye haftalık 22,5 saat çalışma nasıl olacak belirsiz. Bu şekilde verimli bir çalışma ortamı oluşturulmayacak. Gerçekten büyük bir emek sömürüsü ortaya çıkacak. Okullarda ciddi şekilde hijyen sorunu ortaya çıkacak. Çocukların her türlü mikrobik salgına, hastalıklara açık hale gelmesi anlamına geliyor. AKP her uygulamasıyla eğitimdeki her türlü sorunu dibe doğru çekiyor. Sorunlar her gün katlanarak büyüyor. Böyle bir eğitim yaklaşımıyla maalesef yeni yıl başlıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Eğitim alanında tasarruf olamaz.”

Eğitim Sen Kocaeli 2 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, okullara temizlik personeli verilmemesiyle eğitime bir darbe daha vurulduğu belirtildi. Öğrencilerin haftada 5 gün okula gelirken temizlik personelinin 3 gün görevlendirmenin mantığının ne olduğu sorulduğu açıklamada, “İlgili Bakanlık tarafından, temizlik görevlilerinin okulda olmadığı günlerde temizlik sorununun nasıl çözüleceği ile ilgili herhangi bir açıklama da yapılmamıştır. Ekonomik koşulların kötü olmasından kaynaklı öğrenciler zaten yeteri kadar beslenemeyip hastalıklara maruz kalmaktadır. AKP’nin seçim vaadi olan ‘her öğrenciye bir öğün yemek’ kampanyası bir yalana dönmüş, salgının konuşulduğu bu günlerde eğitim emekçileri ve öğrencilerimiz hijyenik olmayan bir ortamda hastalıkla baş başa bırakılmıştır. 9 Eylül Pazartesi günü okullar temizlik personeli olmadan mı başlayacak? İfade edilenler doğru ise Ekim ayına kadar okulların temizlik görevlisi ihtiyacı nasıl karşılanacak? Okullar temizlik personeli ihtiyacını nasıl, hangi parayla sağlayacak. Bununla ilgili okullara ek bütçe gönderilecek mi?” denildi.