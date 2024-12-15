Tasarruf sadece taşımalıya!

Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek birçok yerde ücretsiz taşımalı eğitim uygulaması kaldırılırken Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında kiralanan 58 araç için 13 milyon 140 bin TL harcandı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yönelttiği sorulara verilen yazılı yanıtlar, araç kiralamalarıyla ilgili dikkat çeken harcamaları ortaya koydu. Bakanlığın, Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında PTT Anadolu Lojistik AŞ'den 58 araçlık kiralama için 13 milyon 140 bin TL harcandığı açığa çıktı.

Kiralanan araçların, taşra teşkilatlarında saha hizmetleri kapsamında hane ziyaretlerinde kullanıldığı ifade edildi. Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek taşımalı eğitim kapsamında ihaleler iptal edilirken, çok sayıda öğrenci ücretsiz taşıma hakkından mahrum bırakılırken yapılan bu harcamanın büyüklüğü eleştirilere neden oldu.

KABUL EDİLEMEZ

CHP’li Akay, “İktidar yayınladığı tasarruf genelgelerine ve oluşan kamuoyu baskısına rağmen savurganlığa devam ediyor” diyerek şunları söyledi: “Bir tarafta tasarruf gerekçesiyle çok sayıda taşımalı eğitimde kullanılan servis ihalesini iptal eden iktidar diğer taraftan araç kiralamalarına son sürat devam ediyor. Anadolu’nun dört bir tarafındaki öz evlatlarımız eğitimlerinden geri kalırken, kaynakların iktidar tarafından bu denli savurganca harcanması asla kabul edilemez.”

Okulların açıldığı Eylül ayında taşımalı eğitimde kullanılacak olan çok sayıda servis aracı ihalesinin iptal edilmesi gündeme gelmişti. Kocaeli Dilovası’nda taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerinin merkezi okullara taşınması için 15 araç ile 180 iş günü hizmet alımı ihalesi gibi az sayıda araçlık ihaleler dahi iptal edilmişti.