Tasarruf Saray’ı teğet geçti

İktidarın tasarruf politikasındaki çifte standart, Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları ile ortaya konuldu. Saray’ın, tasarruf tedbirleri kapsamında kesilmesi öngörülen hiçbir kalemden tasarrufa gitmediği tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın harcamalarına mercek tutan CHP Milletvekili Cevdet Akay, “Yurttaşa tasarruf öğütleyen makamın kendi harcamalarından tek kuruş fedakarlık yapmaması kabul edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanlığı, “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Yardımlar” adı altında 2024 yılında vakıf ve derneklere 37,5 milyon TL aktardı. Saray, vakıf ve dernekler için ayrılan ödenekten tek kuruş tasarrufa yapmadı.

SEMBOLİK

CHP’li Akay, tasarruf yapılması beklenen kalemlerdeki tasarruf oranının sembolik seviyede kaldığının altını çizdi. Akay’ın çalışmasında, “Sembolik” olarak nitelendirilen Saray’ın bazı kalemlerde yaptığı tasarruf oranları, şöyle kaydedildi:

• Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları: Yüzde 12,8

• Gayrimenkul büyük onarım: Yüzde 11,6

• Temsil ve tanıtma: Yüzde 7,2

• Yolluklar: Yüzde 2

• Hizmet alımları: Yüzde 0,5

SARAY’IN EKOSİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 yılındaki tedavi ve cenaze giderinin 1 milyon 666 bin TL olduğunun altını çizen CHP’li Akay, “Millet hastane kapılarında randevu bulamazken ve en temel sağlık hizmetine erişim krize dönüşmüşken Cumhurbaşkanlığı kendi tedavi ve cenaze giderleri için 1,5 milyon TL'den fazla para harcamış. Bütçenin önceliği millet değil, Saray’ın kendi ekosistemidir” diye konuştu.

Tablonun, “İktidarın samimiyetsiz tasarruf politikasını gözler önüne serdiğini” belirterek Akay, özetle şunları söyledi:

“Devletin en tepesinde bulunan makam, bir kuruşluk fedakârlık yapmazken millet ekmeğinden kısmaya zorlanıyor. Millet pazarda tane ile meyve alırken evine et sokamazken Cumhurbaşkanlığı vakıf ve dernek görünümlü yapıları fonlamaya devam ediyor. Sosyal devletin kaynaklarını kamu hizmetine değil, kendi kurduğu bu paralel yapılara aktarıyor.”