Tasarruf tedbiri belediyeye çöp toplatmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Mayıs’ta Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayımladı. Genelge ile kamu kurumlarının harcamalarına sınırlama getirildi. İlerleme durumu yüzde 75’in altında olan projelerin kesin bir talimatla durdurulması gerektiği kaydedildi. Genelge ile harcamaları kısıtlanan belediyeler, “Hizmetlerimiz aksayacak” diye tepki gösterdi. CHP de “CHP idaresindeki belediyeleri çöp toplayamaz hale getirmek istiyorlar” açıklamasıyla genelge ile CHP’ye oy veren yurttaşın da cezalandırılmak istendiğini savundu.

Genelgeye yönelik eleştirilerin haklılığı, CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iptal edilen ihalesiyle bir kez daha gözler önüne serildi. Belediyenin çöp konteyneri alım ihalesi, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne takıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 770 litrelik çöp konteyneri almak için ihale açtı. İhale kapsamında toplam 10 bin adet çöp konteyneri alınacağı bildirildi. Konteynerlerin 150 iş günü içinde parça parça idareye teslim edilmesi talep edildi.

GENELGE İLE İPTAL

22 Mayıs’ta duyurusu yapılan ve ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı koordinesinde 27 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan ihalenin, 28 Haziran’da iptal edildiği öğrenildi. İptal gerekçesi olarak iste Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gösterildi. İhalenin iptal ilanında, “17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince ihale iptal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı