Tasarruf tedbiri tiyatroyu durdurdu: Tiyatroculara tuhaf görevlendirmeler

Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun faaliyetleri durduruldu. Genel sanat yönetmeni ve oyuncular ‘idari lüzum’ gerekçesiyle nikah salonu, çay ocağı, park ve bahçeler gibi belediyenin farklı birimlerinde görevlendirildi. Belediye Başkanı Ali Boltaç, tasarruf tedbirleri almak zorunda olduklarını belirterek, görevlendirmeler için "geçici bir tedbir" açıklamasını yaptı.

Işıl ÇALIŞKAN

2019 yılından bu yana onlarca oyunu tiyatroseverlerle buluşturan Tarsus Şehir Tiyatrosu, belediye başkanının değişmesiyle faaliyetlerini durdurmasıyla gündeme geldi. Önceki dönem CHP’li Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından kurulan tiyatronun çalışmaları yeni CHP’li Belediye Başkanı Ali Boltaç tarafından 1 Nisan itibarıyla durduruldu.

Tiyatro oyunlarının çalışmaları ve ücretsiz tüm kurslara son verildi. 20 Mayıs itibarıyla ise genel sanat yönetmeni dahil olmak üzere tiyatrocular ve emekçiler belediyenin farklı birimlerinde görevlendirildi. Konservatuvar mezunu bir oyuncu görevlendirmenin ardından istifa etti. Başkan Boltaç ile tiyatronun akıbetine dair görüşme taleplerine dönülmediği öğrenildi.

Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Veterinerlik Müdürlüğü Köpek Bakım ve Islah Evi’ne gönderildi. Oyuncular ise çay ocağı, yazı işleri, nikah salonu, kadın sığınma evi, basın yayın ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetleri kütüphane birimlerine görevlendirildi. Kalem Personeli Park ve Bahçeler Müdürlüğünde, Teşrifat Personeli Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevlendirildi.

ALİ BOLTAÇ: MALİ SIKINTILARI AŞMAK İÇİN GEÇİCİ BİR TEDBİR

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, tiyatronun faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Kemer sıkma' politikası uygulayacaklarını daha önce ilan ettiklerini belirten Boltaç, "Bu bağlamda, Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun faaliyetlerinde bazı zorunlu düzenlemelere gitmek durumunda kaldık. Ancak tiyatromuzu kapatmadık" dedi.

"Sanat yönetmenimiz ve tiyatro oyuncularımızın farklı birimlerde görevlendirilmeleri, mali sıkıntılarımızı aşmak için aldığımız geçici bir tedbirdir" diyen Boltaç, "Tiyatromuzun faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığımız için üzgünüz, ancak bu durum kalıcı değildir" ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, belediyemizin birimleriyle gerekli brifingleri alarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ancak belediyeyi borçla ve boş bir kasayla devraldığımızı, ilk meclis toplantımızda kamuoyuna açıklamış ve "kemer sıkma" politikası uygulayacağımızı ilan etmiştik.

Belediyemizin mali durumunu düzeltmek ve tüm alanlarda gerekli tasarruf tedbirlerini almak zorundayız. Bu bağlamda, Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun faaliyetlerinde bazı zorunlu düzenlemelere gitmek durumunda kaldık. Ancak tiyatromuzu kapatmadık. Sanatçılarımızı belediyemizin diğer birimlerinde geçici olarak görevlendirdik. Tiyatro Şube Müdürlüğünün kapatılması gibi bir durum şu an için kesinlikle söz konusu değildir ve böyle bir karar ancak meclis kararıyla alınabilir. Şu anda böyle bir gündemimiz bulunmamaktadır.

Sanat yönetmenimiz ve tiyatro oyuncularımızın farklı birimlerde görevlendirilmeleri, mali sıkıntılarımızı aşmak için aldığımız geçici bir tedbirdir. Tiyatromuzun faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığımız için üzgünüz, ancak bu durum kalıcı değildir. Telif ödemeleri başkanlık makamının oluruna bırakılmış olup, bu konuda da gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

Tarsus’un kültürel ve sanatsal zenginliğini korumak ve geliştirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Tiyatro camiamızın endişelerini anlıyor ve sizlere, Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun kapatılmasının şu an için kesinlikle söz konusu olmadığını bir kez daha belirtmek istiyorum."