Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle bir öğün kaldırıldı

Bergama’da bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesinin öğrenci pansiyonunda okul yönetiminin imzasıyla “tasarruf tedbirleri” kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri öğle öğünleri kaldırıldı. -

Okul Müdürü Yunus Aydoğan ve Müdür Yardımcısı Mustafa Karaarslan tarafından pansiyon görevlilerine gönderilen çizelgede, hafta sonları çocuklara bir öğün eksik verileceği belirtiliyor. -

Cumartesi günü kahvaltı saati 7.45-11.30, Pazar günü ise 9.00-11.30 arası uzatılarak öğle öğünü kaldırıldı. Bu düzenlemeye göre, kahvaltısını sabah saat 08.00'de yapan ve dershaneye giden öğrenciler, öğle yemeği alamadıkları için akşama kadar aç kalacaklar.

Okul Müdürü Yunus Aydoğan, WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajda, "Değerli arkadaşlar, tasarruf tedbirleri ve israfı önlemek adına hafta sonları kahvaltı saati uzatılarak öğle yemeği kaldırılmıştır. Bilginize" açıklamasını yaptı.

Veli Der Bergama Şubesi, okul yönetiminin bu uygulamasına sert tepki gösterdi. Dernek, bu kararın çocukların temel beslenme hakkının ihlal edildiğini belirten açıklamada, “Çocuklarımızın en temel hakkı olan beslenme hakkını israf olarak gören ve bu haktan tasarruf edilmesi gerektiğini söyleyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu kararı uygulayanlara ve bu uygulamaya onay veren İlçe Milli Eğitim Müdürüne soruyoruz. Kendi çocuklarınıza tasarruf edin diye bir öğün yemeğini kesiyor musunuz” ifadelerini kullandı.

"ÖĞLE YEMEĞİ İSRAF DEĞİLDİR"

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminin devam ettiğini hatırlatan Veli Der, "Büyük çoğunluğu kırsal yerleşmeden gelen ve bir tost alacak imkânı olmayan çocukların bir öğün yemeğini kesemezsiniz. Hatta gelişme çağındaki bu çocuklarımıza bir öğün yemeği kesmek bir yana ara öğün vermek gerekir. Öğle yemeği bir israf değildir. Eğer israf görmek istiyorsanız, saray sofralarına bakın. İsraf görmek istiyorsanız, en alt kademe yöneticisinden en üst makamlardaki devlet görevlilerinin/bürokratların makam araçlarına bakın. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek çocuklarımızın en temel hakkı olan beslenme hakkını israf olarak görüp, ‘tasarruf tedbirleri’ adı altında yedikleri bir öğün yemeği kaldırarak buradan sağladığınız tasarrufla kimseye yaranamazsınız” denildi.

Veli Der, okul müdürü Yunus Aydoğan’a seslendi: