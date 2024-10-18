Tasarruf tedbirleri otizmli öğrencileri eve kapattı

Ülke genelinde tasarruf tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinde otizmli bireylerin yararlandığı kurslar açılamadı. Duruma tepki gösteren Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, dernek binasında zihinsel engelli bireyler ve aileleri ile birlikte açıklama yaptı.

Çetinözlü, “Halk eğitim merkezine başvurduğumuzda bize kursların eylülün ilk haftasında açılacağını söylediler, ancak kurslarımız açılmadı. Gerekçe olarak tasarruf tedbirleri gösterildi. Özel gereksinimli bireylerimiz için yapılacak tasarrufu kabul etmiyoruz. Çocuklarımız geç öğreniyor, erken unutuyor ve 23 yaş ve üzeri çocuklarımızı halk eğitim kurslarıyla destekliyoruz. Zaten bu çocukların gidebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri başka bir alan yok. Biz aileler, çocuklarımızın fiziksel durumlarına yeterince destek olamıyoruz, isteklerine de yanıt veremiyoruz" diye konuştu.