Tasarruf Tedbirleri unutuldu: Bakan Uraloğlu özel uçakla Almanya’ya gitti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun özel bir jetle Almanya’ya gittiğini belirterek, "Tasarruf tedbirleri diyoruz, Beyefendiler çok küçük bir toplantı için özel uçakla Almanya’ya gidiyor, yazık!” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağırlıklı olarak uluslararası ticaret koridorları ve özellikle ‘Kalkınma Yolu’ ile ‘Yeşil Ulaştırma’, ‘Krizlerde Odağı Koruma’ ve ‘Dayanıklı Tedarik Zincirleri’ konularının ele alınacağı Almanya'nın Leipzig kentinde 22-23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’ya gitti. Bakanın özel bir jetle Almanya’ya gittiği öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bakan Uraloğlu’na tasarruf tedbirlerini hatırlatarak “Neden tarifeli uçakla gitmiyorsun” diye sordu.

Başarır açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Formu için Almanya’ya gitti. Özel bir jetle gitti beyefendi. Tarifeli uçakla gitmedi. Neden özel uçakla gidiyorsun ve kimin uçağıyla gidiyorsun? Rönesans şirketinin. Gittiğin uçak Rönesans’a ait. Utanç verici bir tablo. Nasıl bir ilişkin var? Neden onun uçağıyla biniyorsun? Ücret ödedin mi? Ödediysen Bakanlığın bütçesinden mi ödedin? Bunların hepsinin konuşulması lazım. Tasarruf tedbirleri diyoruz, Beyefendiler çok küçük bir toplantı için özel uçakla Almanya’ya gidiyor, yazık!”