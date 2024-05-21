Tasarruf tedbirlerinin ardından gündeme gelmişti: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan "hizmet binası" açıklaması

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından bir televizyon yayınında gündeme gelerek tartışmalara neden olan "hizmet binası" hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı hizmet binasının kiralama işlemi, tasarruf tedbirleri yayınlanmadan önce 16 Mart 2024 tarihinde izin alınarak gerçekleştirilmiştir" denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca, hizmet binasının kiralama işleminin tasarruf tedbirleri yayınlanmadan önce 16 Mart'ta izin alınarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, açıklanan kamuda tasarruf tedbirlerinin ardından bir televizyon kanalında gündeme gelen ve tartışmalara neden olan "hizmet binası" hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu yayında hizmet binası hakkında ifade edilen sözlerin "yanlış bilgiler içeriği" ifade edildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının 16 Ekim 2023'te Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile yeni kurulan bir başkanlık olduğu aktarılan açıklamada, Başkanlığın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı tüzel kişilik kazandığı ve teşkilatlanmasını tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda Bakanlığın ilave bir hizmet binası bulunmamaktadır. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı hizmet binasının kiralama işlemi, tasarruf tedbirleri yayınlanmadan önce 16 Mart 2024 tarihinde izin alınarak gerçekleştirilmiştir. Akabinde de hizmet binasının personelimiz tarafından kullanılabilir hale getirilmesi adına çalışmalara başlanmıştır. Bazı basın yayın organlarının art niyetli çabalarına rağmen, Türkiye'mizin deprem gerçeğine karşı 81 ilimizde çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir mesnetsiz iddiaya aldırmadan ülkemizi afetlere dirençli hale getireceğiz."