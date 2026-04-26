Tasarruf tercihleri yine bilimden oldu

AKP iktidarı, konu bilim olunca tasarrufu elden bırakmadı. 2002’de yüzde 7 olan Ar-Ge harcamaları içinde kamunun payı, 2025’te yüzde 4,3’e gerilerken 2002’de yüzde 28 olan özel sektörün payı yüzde 65’e fırladı.

  • 26.04.2026 04:34
Fotoğraf: AA (Arşiv)
Mustafa Bildircin
mustafamertbildircin@birgun.net

Yurttaşı sefalete sürükleyen ekonomik krize karşın, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışından geri adım atmayan siyasal iktidar, bilimi de adeta arka plana itti.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan, “Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları” raporu, kamının Ar-Ge harcamalarındaki payının giderek eridiğini gözler önüne serdi. Ar-Ge harcamaları içinde giderek eriyen kamunun payına karşın özel sektörün payının giderek arttığı görüldü.

TÜBİTAK’ın 1 Ocak 2026 tarihinde hazırladığı çalışmaya göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de toplam 851,9 milyar TL’lik Ar-Ge harcamasına imza atıldı. Ar-Ge harcamalarının sektörler bazında dağılımı ise “Bilim arka plana itiliyor” eleştirilerini ortaya koydu.

AKP iktidarının bilime bakışına ayna tutan verilere göre, 2002 yılında yüzde 7 olan kamunun Ar-Ge harcamaları içindeki payı giderek eridi. 2009 yılında yüzde 12,9’a kadar çıkan kamunun Ar-Ge harcamalarındaki payı, 2025 yılında yüzde 4,3’e kadar geriledi. Ar-Ge harcamaları içinde kamunun payı, AKP hükümetleri döneminde bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2002: Yüzde 7

•2007: Yüzde 10,6

2012: Yüzde 11

2017: Yüzde 7,8

2022: Yüzde 4,8

2025: Yüzde 4,3

ÖZELDE TIRMANMA

Kamunun giderek azalan Ar-Ge harcamalarındaki payına karşı özel sektörün payında yıllar itibarıyla çarpıcı artış kaydedildi. 2002 yılında yüzde 28,7 olan özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payı, 1 Ocak 2026 tarihinde güncellenen verilere, yüzde 64,8 olarak yansıdı. Ar-Ge harcamaları içinde kamunun payı 2007, 2012, 2017 ve 2025 yıllarında kayıtlara sırasıyla, yüzde 37, yüzde 43,2, yüzde 49,6 ve yüzde 64,8 olarak geçti.

