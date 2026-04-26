Tasarruf tercihleri yine bilimden oldu

Yurttaşı sefalete sürükleyen ekonomik krize karşın, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışından geri adım atmayan siyasal iktidar, bilimi de adeta arka plana itti.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan, “Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları” raporu, kamının Ar-Ge harcamalarındaki payının giderek eridiğini gözler önüne serdi. Ar-Ge harcamaları içinde giderek eriyen kamunun payına karşın özel sektörün payının giderek arttığı görüldü.

TÜBİTAK’ın 1 Ocak 2026 tarihinde hazırladığı çalışmaya göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de toplam 851,9 milyar TL’lik Ar-Ge harcamasına imza atıldı. Ar-Ge harcamalarının sektörler bazında dağılımı ise “Bilim arka plana itiliyor” eleştirilerini ortaya koydu.

AKP iktidarının bilime bakışına ayna tutan verilere göre, 2002 yılında yüzde 7 olan kamunun Ar-Ge harcamaları içindeki payı giderek eridi. 2009 yılında yüzde 12,9’a kadar çıkan kamunun Ar-Ge harcamalarındaki payı, 2025 yılında yüzde 4,3’e kadar geriledi. Ar-Ge harcamaları içinde kamunun payı, AKP hükümetleri döneminde bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

•2002: Yüzde 7

•2007: Yüzde 10,6

•2012: Yüzde 11

•2017: Yüzde 7,8

•2022: Yüzde 4,8

•2025: Yüzde 4,3

ÖZELDE TIRMANMA

Kamunun giderek azalan Ar-Ge harcamalarındaki payına karşı özel sektörün payında yıllar itibarıyla çarpıcı artış kaydedildi. 2002 yılında yüzde 28,7 olan özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payı, 1 Ocak 2026 tarihinde güncellenen verilere, yüzde 64,8 olarak yansıdı. Ar-Ge harcamaları içinde kamunun payı 2007, 2012, 2017 ve 2025 yıllarında kayıtlara sırasıyla, yüzde 37, yüzde 43,2, yüzde 49,6 ve yüzde 64,8 olarak geçti.