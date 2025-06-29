Tasarruf yolda kaldı: Her sekiz araçtan sadece biri satıldı

Türkiye’deki ekonomik krize rağmen kamuyu etkisi altına alan, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı, fahiş harcamalara yol açtı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamudaki lüks ve şatafatın frenlenmesi için Tasarruf ve Verimlilik Paketi hazırladı. Aralık 2024’te hazırlanan paket kapsamında kamu kurumlarındaki ihtiyaç fazlası araçların satılacağı belirtildi. Bu kapsamda kamu kurumlarından toplam bin 200 araç için satış talebi alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2025’te yaptığı açıklamada, satılması planlanan araç sayısının bin 79 olduğunu duyurdu. Satılacağı ifade edilen toplam bin 79 aracın akıbeti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soruldu.

LAFTA KALAN SÖYLEM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurumlarında ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen kaç aracın satıldığını sordu. Bakan Şimşek’in yanıtı, “Kamuda tasarruf” söyleminin sahada karşılık bulmadığını gözler önüne serdi. İhtiyaç fazlası olarak belirlenen araçların yalnızca yüzde 12’sinin satılabildiği öğrenildi.

Bakan Şimşek’in CHP’li Bakırlıoğlu’na verdiği yanıta göre, bin 79 ihtiyaç fazlası araçtan 298’i satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılanların ise yalnıza 135’inin satılabildiği bildirildi. Yanıtı değerlendiren Bakırlıoğlu, satılan araç sayısının oldukça az olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

“Kamuda 120 binin üzerinde araç var. Bütün kamuoyuna, ‘Tasarruf ediyoruz’ diye açıklamalar yapıldı ancak eldeki veriler, tasarrufun göstermelik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 2025 yılı bütçesine göre bu yıl kamuya 3 bin 423 adet araç alınacak. Yani kamudaki araç sayısı artmaya devam edecek.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iktidar ekonomik krizin çözümünü hep yurttaşın cebinde arıyor. Her fırsatta yurttaştan fedakarlık, sabır ve zaman istiyor. Ancak enflasyonla mücadele sadece yurttaşın boğazını sıkarak olmaz. Devletin de fedakarlık göstermesi gerekiyor. Millet de artık sizden fedakarlık bekliyor. Vazgeçin şu son model makam araçlarınızdan.”

KAMUDAKİ LÜKS ARAÇLAR

Bakırlıoğlu, araç satışlarından elde edilen gelirlerin ısrarla açıklanmadığını da vurguladı. Satıştaki araçların çoğunun yüksek kilometreli, kullanım ömrünün sonuna yaklaşan araçlar olduğuna dikkati çeken Bakırlıoğlu, “Kamuda gerçekten bir tasarruf hedefleniyorsa önce lüks makam araçlarının, lüks harcamaların, israfın ve ayrıcalıklı giderlerin tümüyle gözden geçirilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.