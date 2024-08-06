Tasarrufa işçiden mi başlanacak?

Bilge Su YILDIRIM

Dersim’de bulunan Nazimiye Belediyesi’nde işten çıkarılan 15 işçi, belediye binası önündeki direnişlerini 20 gündür sürdürüyor. Genel İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Musa Demirtaş, Belediye Başkanı Ali Emrah Tekin’in seçim sürecinde verdiği sözleri hatırlattı: “Katıldığı programlarda ‘Ekmek kutsaldır, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım’ diyordu. Belediyenin borcu varsa ilk gözden çıkarılan işçi mi olmalı? Tasarruf yapmaya işçinin ekmeğinden mi başlamalı?”

İşçilere gelen tebligatta işe başlama tarihi de farklı yer aldı. Demirtaş’ın işe başladığı tarih kayıtlarda 2022 olmasına rağmen fesih bildiriminde 16 Mart 2024 olarak yer aldı. Belediyeden bir yetkili ise belgelerdeki tarih farklılığı için "Yanlışlık olmuş" açıklamasını yaptı.