Tasarrufa öncelikle Saray’dan başlasınlar

Ekonomi Servisi

İktidarın açıkladığı tasarruf paketine tepki gösteren yurttaşlar, paketin başarılı olacağına inanmadıklarını belirterek, tasarrufa öncelikle Saray'dan başlanması gerektiğini dile getirdi.

ANKA ajansının mikrofon uzattığı yurttaşlardan Suat Dülger, "Saray yok işin içinde. Tasarrufa ilk başta saraydan başlanmalı. Devletin şu anda çok gereksiz masrafları var, özellikle Erdoğan'ın... Örtülü ödenek ne kadar, nerelere harcanıyor belli değil. Emekli maaşlarını, memur maaşlarını kısacaklar. Olay bu yani çalışanlara. Tedbirler işe yaramayacak. Mümkün değil. Kendileri uymuyor. Zaten millet tasarruf yapıyor. Millet kendi zor geçiniyor, millet zaten tasarrufta, kendileri tasarruf yapmıyorlar" dedi.

Ömer Bayramoğlu adlı yurttaş ise "Hem ekonomiyi bu hale getiriyor, hem de diyor ki, 'Ben tasarruf yapacağım.' Zaten bin 500 odalı sarayı var. Lambaları kapatsa ekonomi düzelecek de lambaları kapatmıyor ki" dedi. Yurttaş Adem Şener de hiç bir tedbirin Saray'ı durduramayacağı görüşünde. Şener, "Mehmet Şimşek'ten önce kaç kişi geldi, aynı açıklamalar, aynı güzellemeler, aynı sözler ama ortada bir şey yok. Saray'ı durduramazlar. Saray yemeye devam edecek" diye konuştu. Boran Yıldız ise Saray'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine vurgu yaptı. Yıldız, "Saray'ın tasarruf yapacağına kesinlikle inanmıyorum. Sadece Diyanet'in harcamalarıyla insanların ne hale geldikleri ortada. Tasarrufa ilk başta saraydan, hükümetten başlanmalı" dedi.