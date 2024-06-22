Tasarrufa sanattan başlanmasına hayır

Sinemanın farklı disiplinlerini temsil eden 9 sinema meslek birliği, dernek ve vakıf "Ekonomik koşullar bahane edilerek sanatsal etkinliklerin iptal edilmesi, tasarrufa sanattan başlanılması kabul edilemez" açıklaması yaptı.

Kültür Sanat Servisi

BSB - Belgesel Sinemacılar Birliği, DİSK SİNE-SEN - Sinema Emekçileri Sendikası, FİLM YÖN - Film Yönetmenleri Derneği, İFTYD - İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği, Oyuncular Sendikası, SENARİST BİR - Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, SETEM - Sinema ve Televizyon Eser Sahipleri Meslek Birliği, SİYAD - Sinema Yazarları Derneği ve TÜRSAV - Türk Sinema Vakfı yayınladıkları ortak açıklamada yurt çapında uluslararası film festivallerinin ekonomik sıkıntılar ve AKP hükümetinin aldığı tasarruf tedbirleri kapsamında ard arda iptal edilmesine karşı çıktı.

KAMU SORUMLUDUR

Sinema örgütlerinden yapılan çağrıda ekonomik koşulların ağırlaştığı bir dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimler gibi kamu kurumlarına önemli sorumluluk düştüğüne vurgu yapılarak, "Bu sorumluluk halkın yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, toplumun kültürel değerlerinin korunması, sanat yoluyla toplumun eğitimine katkıda bulunulmasını da kapsar. Ekonomik koşullar bahane edilerek, sanatsal etkinliklerin iptal edilmesi, tasarrufa sanattan başlanılması kabul edilemez" denildi.

İzmir ve Antalya gibi kentlerde düzenlenen film festivallerinin takvimleriyle ilgili bugüne kadar açıklama yapılmaması ve bazı festivallerin bu yıl yapılmayacağına yönelik duyurular yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şu görüşler paylaşıldı:

"Ülkemizin en köklü film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 60'ıncısı geçen yıl yapılamadı; bu yıl da festival tarihine üç ay kadar bir süre kalmış olmasına karşın ilgili belediyeden hiçbir açıklama yapılmadığı gibi sinema örgütleri ile temas kurma gereği de duyulmadı. İzmir’de şu günlerde başlaması gereken 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin tasarruf nedeniyle bu yıl yapılmayacağı duyumlarını alıyoruz ve kaygı duyuyoruz. Malatya’da gerçekleştirilen festivalin yerel yönetimce durdurulmasını da üzüntüyle karşılıyoruz."

BAKANLIK DESTEKLEMELİ

Film festivallerinin kamu kaynakları ile gerçekleştirilmesinin Türkiye koşullarının dayattığı bir zorunluluk olduğu belirtilen ortak açıklamada "Film festivalleri bir kentin kimliğini oluşturan önemli etkinlikler arasında olup, ekonomik koşullar altında bunalan insanımızın nefes aldığı ortamlardır. Bizler sinema örgütleri olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlerden beklentimiz, organizasyonunun ciddiyeti ve sanatsal yetkinliği ile tanınan festivallere hak ettikleri desteğin bir an önce verilmesi, siyasi ve ticari kaygılardan uzak durulması ve festivallerin sanatsal özgürlüğünün acilen güvence altına alınmasıdır. Bu konuda yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırız" denildi.