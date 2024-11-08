Tasarruftan muaf

Lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları başta olmak üzere, lüks ve şatafatın damga vurduğu uygulamaları ile tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurtdışı programları tartışmaları alevlendirdi. Eylül 2017 itibarıyla Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurtdışı programları kapsamında kalabalık heyetler yedi kıtaya ayak bastı. Yurtdışı seyahatlerinin büyük bölümünün Avrupa ülkeleri olması dikkati çekti.

Toplam 42 ülkeye gittiği öğrenilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yurtdışı seyahatlerinin sayısı da 100’ü aştı. Erbaş, tüm tartışmalara karşın 6 Kasım’da, yurtdışı seyahatlerine bir yenisini daha ekledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti, “Küresel Dini Liderler Zirvesi” için 5 Ekim’de Azerbaycan'a gitti. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Azerbaycan’a giden Diyanet İşleri Başkanlığı heyeti dokuz kişiden oluştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş dışında heyette, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, Daire Başkanı Salih Gör’ün yanı sıra Başkanlık Müşaviri, Özel Kalem Müdür Yardımcısı, koruma, fotoğrafçı ve kameramanın da yer aldığı bildirildi.

Diyanet’in, yalnızca yeme, içme ve konaklama masrafı 516,4 milyon TL’yi bulan yurtdışı seyahatlerine yeni kılıf bulundu. Cumhurbaşkanlığı, “Yurt dışında yaşayan Türklerin yaşadıkları ülke ile aralarındaki siyasi, ekonomik, sosyal ve bilimsel ilişkilere olumlu katkı yapması” amacıyla yurt dışına belirli sürelerle din görevlisi gönderilmesi kararlaştırıldı.

Başkanlığın VIP geziler ile İskandinavya seyahatlerinin yeme, içme ve konaklama maliyeti de hesaplandı. Ocak 2023-Haziran 2024 dönemini kapsayan bir buçuk yılda Diyanet yetkililerince gerçekleştirilen yurtiçi ve yurtdışı seyahatler için personele 516 milyon 489 bin TL yolluk ödediği belirlendi.