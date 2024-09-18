Tasarrufu kendinizden yapın

Haber Merkezi

Eğitim-İş Sendikası Kırklareli Şubesi, ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında okullarda yaşanan sorunları Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto etti.

Açıklamada konuşan Eğitim-İş Kırklareli Şube Başkanı Orhan Yarımkale, “Haftanın 3 günü 8 bin 447 TL’ye çalıştırılacak kişilerle okulların ne güvenliği ne temizliği sağlanabilir, üstelik bu asla kabul edilemeyecek bir emek sömürüsüdür” dedi.

Eğitim-İş olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Yarımkale şunları aktardı: “Sağlıklı eğitim ve güvenli okul, eğitim emekçileri için de öğrencilerimiz için de bir haktır, bu haktan vazgeçmeyeceğiz. Kendi lükslerini ‘itibardan tasarruf olmaz’ tekerlemesiyle örtmeye çalışanlara, bir ülke için okulların 3. sayfa haberlerinin rutin mekânları haline gelmesinden daha büyük bir itibarsızlık olmayacağını hatırlatıyoruz.”