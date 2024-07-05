Tasarrufu Saray yapsın, bıçak kemiğe dayandı

Haber Merkezi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla maaşlarda yapılacak artış oranlarını eleştirdi. Şevkin yaptığı açıklamada, vatandaş geçim sıkıntısı altında ezilirken, elektriğe yüzde 38 zam yapıldığına, akaryakıtın litre fiyatının 45 TL olduğuna dikkat çekti.

Kirada yüzde 25 artış sınırının kaldırılmasının da yeni bir kaosu beraberinde getireceğine de işaret eden Şevkin şunları söyledi:

“Yandaş şirketlere tanıdığınız ayrıcalıklar nedeniyle devlet kasasına girmesi gereken 2 milyar 498 milyon liraya bir çırpıda çizgi çekerken, vergi paketinden 266 milyar lira. TÜİK’in yalanları üzerinden asgari ücrete sıfır zam verirken ve emekliye sadece 2 bin 470 lira zammı reva görürken, tüm yükü, emeklinin, işçinin sırtından çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yettiniz artık.