Tasarrufun adı, israfın tadı var

Asgari ücret ve emekli aylıkları zammına ‘kaynak yok’ diyerek milyonları yoksulluğa mahkûm eden iktidar, harcama alışkanlıklarında değişim yapmadı.

Merkezi yönetim bütçesi temmuz ayında 97 milyar TL açık verdi. Temmuz ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,6 oranında arttı.

Kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemesi alımları için mayıs ayının ardından yılın en yüksek tutar harcandı. Tasarruf tedbirleri kapsamında harcamaların kontrol altına alınacağı iddia edilen ve 2023 Temmuz ayında 500 milyon 949 bin TL gider kaydedilen bu kalemde, 2024 Temmuz ayında 1 milyar 381 milyon TL tutarında gider yazıldı. En yüksek harcamalarda ise ilk üç sırayı 870,8 milyon TL ile baskı ve ciltleme gideri, 371,9 milyon lira ile kırtasiye alımı, 76,1 milyon lira ile büro malzemesi alımı oluşturdu.

Kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemesi alımları için 2023 Ocak- Temmuz döneminde harcanan tutar yüzde 73,4 oranında artarak 6 milyar 699 milyon liraya çıktı.

Tasarruf genelgesinde öne çıkan ve zorunlu haller dışında kullanılmayacağı belirtilen temsil ve tanıtma ödeneğinin yüzde 87’si Ocak-Temmuz döneminde harcandı. Başlangıç ödeneği 1 milyar 853 milyon TL olan temsil ve tanıtma giderleri kaleminden Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 610 milyon TL harcandı. 2023 Temmuz ayında 43 milyon 615 bin TL olan temsil ve tanıtma giderleri kalemindeki harcama tutarında 5 kat artış yaşandı. Bu kalemde 2024 Temmuz ayında 234 milyon 999 bin lira tutarında para harcandı. Harcamanın 57 milyon TL’si temsil, tanıtma ve ağırlama gideri, 177,9 milyon lirası da toplantı ve organizasyon gideri olarak kaydedildi.

TAŞIT KİRALARI DEVAM

Kamunun israf harcamaları arasında işaret edilen kiralama işlemlerinin de tasarruf genelgesine rağmen devam ettiği ortaya çıktı. Başta lüks makam araçlarında olmak üzere kamuda hemen her alanda “kiracılık” anlayışını hâkim kılan iktidar, Ocak-Temmuz döneminde toplamda 4 milyar 750 milyon TL’yi araç, hava taşıtı ve yüzer taşıt kiralamasına harcadı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 3 milyar 86 milyon liraydı.

Sadece Temmuz ayında 733,9 milyon hava taşıtı kirasına, 367,9 milyon taşıt kirasına ve 925 bin TL ise yüzer taşıt kirasına harcandı.

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan ve hesabı sorulamayan “örtülü ödenek” olarak isimlendirilen Gizli Hizmet Giderleri kaleminden yapılan harcamaların tutarı ocak-temmuz döneminde 6 milyar 384 milyon TL oldu. Böylece 2 milyar 853 milyon TL harcanan 2023 Ocak-Temmuz dönemine göre bu kalemde iki katından fazla harcama yapıldı.

7 AYLIK AÇIK 844 MİLYAR TL

Ocak-temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 5 trilyon 406,3 milyar TL, bütçe gelirleri 4 trilyon 562,3 milyar TL ve bütçe açığı 844 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 4 trilyon 739,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 177 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,4 oranında artarak 3 trilyon 825 milyar 106 milyon TL oldu.