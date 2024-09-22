Tasarrufun denetiminden tasarruf

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, “Kurumların tasarruf tedbirlerine ne oranda uyduğunun denetlenmesi” amacıyla kurduğu komisyonun çalışmadığı iddia edildi. Komisyonun, denetimlerini rapor haline getireceği belirtilse de raporun henüz TBMM’ye sunulmadığı öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi”nin Resmi Gazete’de yayımlanmasının üstünden dört ay geçmesine karşın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kurumları denetleyerek rapor sunmadığını belirtti.

Emir, “Tasarruf” sözünün lafta kaldığının altını çizerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i, “Ekranlar önünde büyük bir şov ile nasıl tasarruf edileceğini açıkladılar ama bugüne kadar atılmış tek adım yok ortada” sözleriyle eleştirdi.

CHP’li Emir, mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra kurumlara yazı olarak gönderilen ve “Tüm tasarruf tedbirlerinin eksiksiz uygulanması” gerektiği belirtilen genelgenin üstünden dört ay geçmesine karşın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda çalışma yapılmamasına dikkati çekti. Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemi ile Meclise sunduğu yazılı soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Kurumların, alınan tasarruf tedbirlerine ne oranda uyduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesinde kurulacak komisyon tarafından denetlenerek, raporlanacağı ifade edilmişti. Ancak yayımlanan genelgede bahsi geçen tasarruf tedbirlerine kurumların riayet etmediği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerin de gerekli denetimleri yapmadığına dair iddialar bulunmaktadır. CHP'li Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu: “Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ilgili komisyon kurulmuş mudur, Komisyon kuruldu ise kurumlarda gerekli denetlemeleri yapmakta mıdır, İlgili komisyona, kurumlardan rapor gelmekte midir, Komisyon, aradan geçen zamanda kurumlarla iletişime geçerek rapor hazırlamış mıdır, Hazırladı ise bu zamana kadar neden kamuoyu ile paylaşılmamıştır?”