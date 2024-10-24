‘Tasarruf’un hedefi 112 istasyonu

Emek Servisi

Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent Köyü'ndeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu tasarruf tedbirleri kapsamında kapatılmak isteniyor.

Evrensel’in haberine göre kararın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alındığını söyleyen SES Şube Eş Başkanı Kahraman Yürük, "fazla mesai ödememek için" böyle bir karara gidildiğini söyledi. Yürük, Darıkent’in Mazgirt’e 1 saatlik uzaklıkta olduğunu söyleyerek “Karda kışta acil hastaların canları tehlikeye atılmış olacak. Sırf fazla mesai ödememek için bunu yapmak halk sağlığını düşünmemek demektir. Bu tutum kabul edilemez” dedi.

Darıkent istasyonunda çalışan sağlık emekçilerinin farklı ilçelere dağıtılacağını söyleyen Yürük, "Sağlık ocaklarının çok büyük kısmı kapatıldı zaten, şimdi de 112 acil istasyonları kapatmayı istiyorlar. Buna karşı durmak gerekiyor” dedi.

SES Dersim Şubesi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Halkın sağlık alma hakkını tasarruf ederek ticari mantıkla yürütemezsiniz. Nitelikli ulaşılabilir sağlık hizmeti için istasyon kapatmak değil, yeni istasyonlar açmak gerekiyor. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Fazla mesai ödememek için, ulaşımı oldukça zor ve yaklaşık 1 saatlik mesafede olan Darıkent 112 istasyonunu kapatmak, bölgede yaşayan halkın sağlığını tehlikeye atmak demektir. Sağlık haktır parayla ölçülemez” dedi.