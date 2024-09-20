Tasarrufun 'kirli' yüzü: Okulda çöp yığınları oluştu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sene başında temizlik personeline ilişkin aldığı karar İstanbul Eyüpsultan’daki bir okulu çöplüğe çevirdi.

Velilerin iddiasına göre okuldaki temizlik probleminin ardından müdür istifa etti. Bakanlık sene başında temizlik personelini istihdam eden programda değişiklik yaptı. Değişiklikle personelin okullara haftada üç gün gelmesi kararlaştırıldı. Eğitim-öğretimin başladığı geçen haftadan beri okullardan bir bir sorunlar gelmeye başladı.

İSTİFA İDDİASI

Ancak Eyüpsultan’da bulunan Hacı İslam Ülker İlkokulu’nda durum çok daha ciddi. Şehit Öğretmenler İlkokulu öğrencilerinin de eğitim aldığı okulda koridorlarda çöp yığınları oluştu. Ayrıca velilerin iddiasına göre okulda sular da akmıyor. Bu duruma tepki gösteren veliler CİMER’e şikâyette bulundu.

Bir veli CİMER’e şunları yazdı: “Eyüp’te yer alan bulunan Hacı İslam Ülker İlkokulu’nda şu an temizlik görevlisi yok. Sular akmıyor. Tuvalette musluklar bozuk. Çocuklarımız sürekli hasta. Bu konuda acil destek bekliyoruz.”

Başka bir veli ise “Okul hijyen ve güvenlik açısından çok zayıf. Okulun çocuklar için uygun hale getirmesini talep ederim” diye yazdı.

Veliler ayrıca temizlik problemi nedeniyle Şehit Öğretmenler İlkokulu Müdürü’nün istifa ettiğini öne sürdü.

VELİLER İSYANDA

Öte yandan Okullardaki temizlik ve güvenlik personellerinin azlığına veliler sosyal medyadan tepki gösterdi. Okullardaki temizliği velilerin kendi arasında dönüşümlü yapmasına ilişkin mesajları sosyal medyada ifşa eden veliler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösterdi.

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TEMİZLİK VE HİJYENDE KRİZ NOKTASINA ULAŞILDI

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, okullardaki temizlik personeli eksikliği ve hijyen sorunlarının giderek derinleştiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’a tepki gösterdi.

İşgücü Uyum Programı'nın (İUP) yetersizliğini vurgulayan Kara, “Okullarımızda hijyen şartları giderek kötüleşiyor. Yardımcı personel yetersizliği, eğitim sistemimizi ciddi bir krizin eşiğine getirdi. Pek çok okula yalnızca bir temizlik personeli atanıyor ve bu personelin haftada sadece 3 gün çalışacağı belirtiliyor; ilerleyen dönemde ise bu sürenin 2 güne indirileceği ifade ediliyor. Bu kadar mantık dışı bir planlamayla okullar nasıl temizlenecek? Bu şartlarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı ciddi bir tehdit altında” dedi. Deprem bölgesindeki okulların durumuna da dikkat çeken Kara, özetle şunları söyledi:

“Deprem bölgesindeki okulların durumu daha da vahim. İkili eğitim sisteminde sabah akşam dolup taşan bu okullarda temizlik personeli yok denecek kadar az. Öğretmenlerimiz öğrencileri hasta olmasın diye okullarda temizlik yapmaya mecbur kaldı. İUP personeline ödenen 6.000-7.000 TL, neredeyse asgari ücretin üçte biri kadar. Bu ücretle kim çalışmak ister? Tek çözüm, kadrolu personel istihdam etmektir. Okulların temizliği ve hijyen koşulları büyük bir kriz noktasına ulaşmış durumda."