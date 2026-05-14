Tasarrufun mürekkebi bitti: Kamuya 56,1 milyar TL’lik kırtasiye

AKP hükümetleri döneminde kamuyu hâkimiyeti altına alan, “Bol keseden harcama” alışkanlığı kamu kurumlarının bütçesini altüst etti. Bol keseden harcama geleneğinin yarattığı tahribat, iktidarın ekonomi politikasındaki tartışmalı kararlar ile daha da derinleşti. Kamuda bir türlü önüne geçilemeyen ölçüsüz harcama geleneğinin frenlenmesi amacıyla Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yürürlüğe sokuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren genelgede beş ana kalemdeki harcamalara kısıtlama getirildi. Genelgede en altı çizilen ve “Zorunlu haller dışında harcama yapılmayacaktır” denilen kalem ise “Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemeleri Alımları” kalemli oldu.

GENELGE TERS TEPTİ

Kamunun fahiş kırtasiye gideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeyle de frenlenemedi. BirGün, genelgenin yürürlük tarihi itibarıyla gerçekleştirilen kırtasiye harcamalarını inceledi. Kamunun, kırtasiye harcamalarında frene basmak yerine hız verdiği görüldü.

Genelgenin yürürlükte olduğu Haziran 2024-Nisan 2026 döneminde toplam 56 milyar 196 milyon 146 bin TL’lik kırtasiye harcamasına imza atıldı. Kamunun, “Kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemeleri” harcamalarında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti.

Kamu kurumları 2024 yılının Haziran-Aralık dönemini kapsayan ikinci yarısında kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemeleri için 21 milyar 714 milyon 848 bin TL harcadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, “İsraf kalemleri” arasında gördüğü kırtasiye alımlarının 2025 yılında azaltılması için kurumlar uyarıldı. Ancak yürürlükteki Tasarruf Genelgesi ve uyarılara karşın kamunun kırtasiye alımlarının 2025 yılında 31 milyar 146 milyon 39 bin TL’ye fırladığı belirlendi.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Kamu kurumlarına 2026 yılında da muslukları kapatmadı. 2026 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde 3 milyar 335 milyon 259 bin TL’lik kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemesi alındı.

Kamunun kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemesi alımları, dönemlere göre şöyle sıralandı: