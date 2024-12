Taşbaşı Sanat Alanı’nda “Çizgi Bir Uçtan Öbür Uca” sergisi

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Onay Akbaş’ın “Çizgi Bir Uçtan Öbür Uca” adlı sergisi, Ordu Taşbaşı Sanat Alanı’nda sanatseverlerle buluşuyor. 20 Aralık’ta açılacak sergi 22 Şubat’ta sona erecek.

Akbaş’ın sanata ve hayata dair özgün bakış açısını yansıtan eserlerini bir araya getiren Paris, İstanbul, Mersin ve İzmir’in ardından Ordu’ya taşıyan sergi sanatçının yaratıcı sürecine ışık tutan kapsamlı bir seçki sunuyor.

Küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu’nun üstlendiği sergi, hem teknik hem de kavramsal açıdan sanatçının sanat anlayışını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

MADENCİLERİ ELE ALAN DESENLER

Akbaş’ın eserlerindeki bir diğer önemli özellik ise, kullanılan malzemelerin eserle bütünleşmiş anlamlar taşıması. Zonguldak maden işçilerini konu alan desenlerinde tükenmez kalem tercih etmesi, yalnızca estetik bir seçim değil, aynı zamanda işçilerin çalışma koşullarına dair güçlü bir metafor.

Maden ocaklarının derinliklerinde, kömür tozunun her yere sinmiş olduğu bu karanlık dünyada, kurşun kalem gibi geleneksel bir çizim malzemesinin iz bırakması neredeyse imkânsız hale geliyor. Bu nedenle tükenmez kalem, Akbaş’ın bu eserleri için hem işlevsel hem de simgesel bir araç haline geliyor. Kalemin zorunlu bir seçim olarak öne çıkması, aynı zamanda maden işçilerinin zorlu yaşam koşullarını, ellerinde olan sınırlı imkânlarla mücadelelerini temsil ediyor.

Bu desenler, yalnızca maden işçilerinin fiziksel dünyasını değil, aynı zamanda onların ruh hallerini, zihinlerindeki karanlık ve ışık arasındaki mücadeleyi de yansıtıyor. Her bir çizgi, sanatçının gözlemlerinin ve belleğinin birleşimiyle, işçilerin gündelik yaşamlarının bir tasviri olmaktan çıkıp, evrensel bir direnişin ve insan onurunun sembolüne dönüşüyor. Zonguldak’ta yeraltı tünellerinde çalışan işçilerin gerçekliği, Akbaş’ın çizgilerinde bir nevi ruhsal bir sembol olarak yeniden hayat buluyor.

BİR YOLCULUKTUR RESİMLER

Sergi, Akbaş’ın yaratıcı sürecini anlamak için eşsiz bir pencere sunuyor. Sanatçı, resimlerini bir yolculuk olarak tanımlıyor ve bu yolculuğun her aşamasında karşılaştığı sürprizlere açık bir şekilde ilerliyor. Eskizden tamamlanmış bir tabloya kadar geçen süreyi bir “mutfak” olarak betimleyen Akbaş, bu yaratım sürecinin her detayını görünür kılmayı önemsiyor. Her bir çizginin, sanatçının belleği ile doğrudan bir bağ kurduğu ve o anki pratiğin bir dışavurumu olduğu bu süreç, sanatçının eserlerinde bir bütünlüğe ulaşarak izleyiciye sunuluyor.

SOKAKLAR, BELLEK, MÜCADELE

Bu sergi, Akbaş’ın sanatında sokak yaşamının, belleğin ve bireysel deneyimin nasıl iç içe geçtiğini anlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Onun sanatında sokak, yalnızca bir ilham kaynağı değil, aynı zamanda sanatçının sanatsal kimliğini inşa ettiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, Akbaş’ın eserlerinde, sokaktan tuvale taşınan bir “uçtan uca” yolculuk hissini güçlendiriyor. Sergide yer alan eserler, sanatçının geçmişten günümüze uzanan bireysel serüveninin birer yansıması olarak izleyiciye sunuluyor.

Onay Akbaş’ın eserleri, yalnızca görsel olarak etkileyici değil, aynı zamanda sanata dair daha derin bir anlam taşıyor. Onun için resim, bir fikir ya da bir duygunun doğrudan temsilinden çok, bellekle kurulan bir bağ ve geçmişle bugün arasında kurulan bir köprü. Sanatçı, her eserinde bu bağlantıyı sorgularken, izleyiciyi de kendi geçmişine ve deneyimlerine dair bir yolculuğa davet ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen bu sergi, sanatseverler için Akbaş’ın sanatsal evrenine bir yolculuk yapma imkânı sunuyor. Sanatçının hem yaratıcı sürecine hem de bireysel hikâyesine tanıklık etmek isteyenler, bu eşsiz sergiyi 22 Şubat’a kadar ziyaret edebilir.