Taşeron işçiler 31 Mart’ta işbaşı yapacak: Direniş kazanımı getirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait tuvalet ve bebek bakım merkezlerinin temizliğini yapan taşeron işçileri, güvenceli iş talebiyle çıktıkları grevin 60’ıncı gününde mücadeleyi kazanımla sonuçlandırdı.

Eseray Temizlik Şirketi’ne bağlı taşeron olarak çalışan işçiler adına basın açıklamasını okuyan Doğukan Bayar, "Bugün geldiğimiz noktada, verdiğimiz mücadelenin kazanım aşamasındayız" dedi.

DİSK Genel-İş Sendikası yöneticileri ve Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan temsilciler eşliğinde belediye yetkilileriyle gerçekleştirilen iki görüşmeyi aktaran Bayar, "Bu görüşmelerde taleplerimizi tekrarladık, iş ilişkimiz gereği bizlerin hukuki sorumlusu olan belediye yetkililerinin yapıcı ve yaşadığımız sorunların çözümüne dair adımlarını olumlu karşıladığımızı ifade ettik ve bu sürecin sonlanması için verdikleri çabadan dolayı teşekkürlerimizi ilettik ve bunu tüm kamuoyu önünde tekrarlıyoruz. Bizlerin talepleri arasında yer alan iş güvencemizin sağlanması, çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, ücretlerimizin iyileştirilmesi ve düzensiz ödenmesinin önüne geçilmesi, elden ödemelerin yapılmaması, geçmişten gelen haklarımızın korunması, örgütlenme hakkımızın önüne geçilmemesi gibi başlıklarda belediyemiz yetkilileriyle mutabık kaldık. 31 Mart günü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü süreç tamamlandığı durumda burada mücadele 23 arkadaşımız da iş başı yapacaktır. Bu mutabakattan dolayı fiili mücadelemize ara veriyoruz" dedi.

"SON DEĞİL BAŞLANGIÇ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi denetiminde kente hizmet verdiklerini ve hizmet vermeye devam etmek istediklerini vurgulayan Bayar, "İzmir güzelse biz işçiler sayesinde güzel, bu güzel kenti güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken evimize götürdüğümüz ekmek küçülmesin istiyoruz" diye konuştu.

Direnen Temel Conta, Telus, Lezita, KFC, Digel Tekstil işçilerine, greve başlayan tütün işçilerine ve mücadele dostlarına dayanışma duygularını ve teşekkürlerini ifade eden Bayar, açıklamayı şu sözlerle sonlandırdı: "Bu kazanım bizler için bir sürecin sonu değil başlangıcıdır. Ekmeğimiz için, geleceğimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tarihin en güzel sayfalarında işçi mücadeleleri yazıyor, bu sayfaların çoğalacağı bir sürecin parçası olmaktan gurur duyuyoruz."