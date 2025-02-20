Taşı toprağı gözden çıkardılar

Kamuya ait fabrikalar, kurumlar ve işletmeler birer birer satıldı, sıra arazilere geldi. Hazine, yılın ilk ayına kamuya ait taşınmazların satışları ile başladı. 2025’in ilk ayında 1 milyar 157 milyon liralık taşınmaz satışına imza atıldı. Bu rakam, yılın tamamı için hedeflenen 11 milyar 222 milyon liralık taşınmaz gelirinin yüzde 10’unu oluşturdu.

Taşınmaz satışlarının içerisindeki en büyük payı arsa ve arazi satışları oluşturdu. Ocak ayında toplam 466 milyon 540 bin lira tutarında arsa ve arazi satış geliri elde edildi. Bu tutar taşınmaz gelirlerinin yüzde 40’nı oluşturdu.

Diğer taşınmaz satışları içerisinde gösterilen "orman vasfını yitirmiş arazi satışları" adı altında ise 401 milyon 994 bin liralık gelir kaydedildi. Ayrıca 57 milyon 464 bin lira da Hazine’ye ait tarım arazi satışından gelir sağlandı.

21 YILDA 4,6 MİLYAR DOLARLIK TAŞINMAZ SATIŞI

Devletin değerli varlıklarını elden çıkaran iktidarın özelleştirme karnesi ülke tarihine geçti. 2003-2024 yılları arasında toplam 63 milyar 505 milyon dolarlık özelleştirme gelirine imza atılırken bu gelirin 4 milyar 658 milyon dolarını taşınmaz satışlarından elde edilen gelir oluşturdu.

1986 yılından bu yana elde edilen toplam 71 milyar 557 milyon dolarlık özelleştirme gelirinin yüzde 88,7’si AKP döneminde kaydedildi.