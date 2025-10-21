Taşı toprağı sattılar

Özelleştirmeler, iktidarın ekonomik krizler derinleştikçe kamu varlıklarını satarak gelir yaratma aracına dönüştü. AKP iktidarları döneminde ülkenin en büyük şirketleri, fabrikaları, limanları, enerji üretim tesisleri, elektrik ile doğalgaz dağıtım şebekeleri ve arazileri yerli ve yabancı özel şirketlere satıldı.

Kıymetli kamu varlıklarının tükenmesiyle kamuya ait değerli arsa ve araziler de birer birer özel şirketlere devrediliyor.

Bu yıl 11 milyar 261 milyon lira olması öngörülen taşınmaz satışı gelirlerinin yıl sonunda hedefin çok üzerine çıkarak 18 milyar 150 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Yılın dokuz ayında merkezi yönetim bütçesine 12 milyar 678 milyon liralık taşınmaz satışı geliri kaydedildi. Bütçe beklentilerine göre bu tutara sene sonuna kadar 5 milyar 472 milyon liralık satışın daha eklenmesi bekleniyor.

SATIŞLAR HIZ KESMİYOR

Devletin elindeki arsa, arazi ve lojman satışları 2026’da da hız kesmeden sürecek. 2026 bütçe teklifine göre gelecek yıl 18 milyar 175 milyon liralık taşınmaz satışı planlanıyor.

Gelecek yıl taşınmaz satışları kapsamında en fazla gelir 9 milyar 730 milyon 474 bin lirayla aralarında orman vasfını yitiren 2B taşınmazları ile Hazine'ye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinin de yer aldığı diğer taşınmaz satış gelirlerinden elde edilmesi planlanıyor.

ARAZİLER HEDEFTE

Arazi satışlarından bu dönemde 7 milyar 443 milyon 204 bin liralık gelir hedefleniyor. Taşınmaz satış gelirleri kapsamında, lojman satışlarından 896 milyon 399 bin lira, arsa satışlarından ise 105 milyon 32 bin liralık gelir öngörülüyor.

Taşınmaz satışlarının 2027 yılında 20 milyar 216 milyon lira, 2028 yılında 21 milyar 870 milyon lira olması hedefleniyor.