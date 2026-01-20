Taşıdıkça daha da yoksullaştılar

Ebru ÇELİK

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuklara rağmen YemekSepeti kuryeleri, haklarını aramak için sokaklara çıktı.

Şirketin 2026 yılı için açıkladığı yüzde 32’lik zammın gerçeği yansıtmadığını, net artışın yüzde 15’i dahi bulmadığını belirten emekçiler; Adana, Mersin ve Tekirdağ başta olmak üzere pek çok kentte meydanlara inerek “İşleyiş gereği paket atamıyoruz” diyerek kontak kapattı.

Motokurye İşçileri Derneği ve Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) tarafından yapılan ortak açıklamada, şirketin rakam oyunlarıyla kamuoyunu yanılttığı ifade edildi.

Açıklanan yüzde 32’lik artışın görsellerde bir "algı operasyonu" olarak kullanıldığı, kuryelerin temel kazancındaki gerçek artışın yüzde 24,6’da kaldığı belirtildi. Kuryeler, 2026 yılı beklenen enflasyonu ve işletme giderlerindeki devasa artışı hatırlatarak şu verileri paylaştı: "2025’te 3,70 TL olan mesafe ücreti, bugünkü akaryakıt ve servis zamlarının çok altında kalmıştır."

Açıklama, kuryelerin kararlı duruşunu özetleyen şu sözlerle noktalandı: "Bu bir kapris değil, hayat meselesidir. Unutulmasın ki; bu sistem kuryeler çalışmadan dönmez!"