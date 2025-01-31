Taşıma sınırı üstünde yolcu almanın cezası nedir? (2025 Güncel)

Trafik güvenliği, sadece sürücüler için değil, yolcular ve yayalar için de hayati bir konudur. Özellikle toplu taşıma ve ticari araçlarda, kapasite üstü yolcu almak ciddi güvenlik riskleri yaratır. Trafik Kanunu’na göre, taşıma sınırı üstünde yolcu almak yasaktır ve bu ihlalin hem maddi hem de hukuki sonuçları vardır.

Taşıma sınırını aşan sürücüler için uygulanacak cezalar nelerdir? Cezalar nasıl ödenir? Tüm detaylara bakalım:

TAŞIMA SINIRI ÜSTÜNDE YOLCU ALMANIN TEHLİKELERİ

Bir aracın belirlenen kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması birçok riske yol açar:

Trafik kazası riski artar: Araç dengesiz hale gelebilir, fren mesafesi uzar ve ani manevralar zorlaşır.

Araç dengesiz hale gelebilir, fren mesafesi uzar ve ani manevralar zorlaşır. Araç içi konfor azalır: Yolcuların rahat hareket edememesi, sıkışıklık nedeniyle sağlık problemleri yaşanması mümkündür.

Yolcuların rahat hareket edememesi, sıkışıklık nedeniyle sağlık problemleri yaşanması mümkündür. Yasal sorumluluk doğar: Fazla yolcu taşıyan sürücüler hem cezai yaptırımlarla karşılaşır hem de olası bir kazada suçlu sayılabilir.

Fazla yolcu taşıyan sürücüler hem cezai yaptırımlarla karşılaşır hem de olası bir kazada suçlu sayılabilir. Sigorta geçersiz olabilir: Kapasite üstünde yolcu taşımak, birçok sigorta poliçesi tarafından teminat dışı bırakılabilir.

TAŞIMA SINIRI ÜSTÜNDE YOLCU ALMANIN CEZASI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, taşıma sınırının üstünde yolcu alan sürücülere idari para cezası uygulanır.

Ceza miktarı: 777 TL

777 TL Erken ödeme indirimi (%25): 582,75 TL

582,75 TL Ceza puanı: 10 puan

Bu cezalar sadece sürücüyü değil, araç işletenini de ilgilendirir. Araç sahibi, meydana gelebilecek her türlü zarar ve hukuki yükümlülükten sorumludur.

CEZA NASIL VE NEREDE ÖDENİR?

Trafik cezaları farklı yöntemlerle ödenebilir:

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden online olarak ödeme yapılabilir.

üzerinden online olarak ödeme yapılabilir. Vergi daireleri ve PTT şubeleri ceza ödemelerini kabul eder.

ceza ödemelerini kabul eder. E-Devlet sistemi üzerinden trafik cezaları sorgulanabilir ve ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

Not: Ceza tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde ödeme yapılırsa %25 indirimden faydalanılabilir.

TAŞIMA SINIRI AŞILDIĞINDA FAZLA YOLCULAR NE OLUR?

Fazla yolcu taşıyan araçlar tespit edildiğinde:

Araç en yakın yerleşim biriminde durdurulur ve taşıma sınırı üstünde bulunan yolcular indirilir.

Araç sürücüsü ve işleteni cezai sorumluluk taşır.

Yolcular, kendi imkanlarıyla başka bir ulaşım aracı bulmak zorunda kalır.

Eğer araç toplu taşıma aracıysa, denetimler sıkılaştırılır ve araç trafikten men edilebilir.

SÜRÜCÜLER İÇİN ÖNERİLER: CEZA ALMAMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Aracınızın kapasitesine uygun sayıda yolcu taşıyın.

Denetim noktalarında ve şehir içi kontrollerde cezayla karşılaşmamak için kurallara uyun.

Fazla yolcu almak yerine ek sefer veya alternatif çözümler düşünün.

Ticari araç sahipleri, sürücülerini kapasite kurallarına uyma konusunda bilinçlendirmelidir.

Taşıma sınırını aşan yolcu almak, sadece cezai yaptırımlarla değil, olası kazalar ve sigorta geçersizliği gibi büyük risklerle de sonuçlanabilir. Sürücüler ve araç sahipleri, trafik kurallarına uyarak hem maddi cezalarla karşılaşmaz hem de yolcuların güvenliğini sağlamış olur.