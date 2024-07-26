‘Taşımalı asker’ haberine soruşturma

Haber Merkezi

Şırnak merkezdeki taşımalı askerlerin görüntüsünü paylaştığı gerekçesiyle gazeteci Ömer Akın hakkında soruşturma açıldı.

Şırnak merkezde 31 Mart seçimlerini takip eden Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ömer Akın hakkında, seçim günü kente taşınan askerlerin görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Akın, İstanbul Bakırköy Basın Suçları Şubesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Ancak soruşturmanın hangi maddeden açıldığı aktarılmadı. İfadede görüntüler soruldu.