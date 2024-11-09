Taşımalı eğitim bakanlığın müfettişlerine takıldı

Tasarruf Tedbirleri Genelgesiyle beraber taşımalı eğitimin kapsamı 50 kilometreden 30 kilometreye düşürüldü. 30 kilometreden daha uzak mesafedeki köylerdeki ortaokul ve lise öğrencilerinin okul pansiyonlarına yerleştirilmesine karar verildi. Bunun yanı sıra, öğrenci sayısının 10'dan az olduğu köyler taşımalı eğitim kapsamından çıkarıldı. Kapsamdan çıkarılan köylerde okul terkleri veya açıköğretime geçiş hızla arttı.

Bolu’da da okullarda taşımalı sistem, yeni eğitim – öğretim dönemiyle beraber kaldırıldı. Taşımalı sisteme dair Bolu İl Genel Meclisi 2025 yılı taslak bütçe görüşmelerinde Bolu İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yasin Yeşil bakanlık müfettişlerinin ‘Taşımalı eğitimden vazgeçin’ dediğini söyledi.

Müfettişler tarafından konuyla ilgili kendilerine yapılan açıklamayı aktaran Yeşil, “Belediye otobüsü gidiyorsa, yönetmelik bunu taşımayacaksın diyor. Bakanlığımız müfettişleri, Vali Bey’in ısrarı, velilerin durumu… Bunları anlattığımızda dediler ki ‘Eğer bu taşıma maliyetini siz karşılayacaksanız maaşlarınızdan, hiç sorun yok.’ ‘Size rücu ettireceğiz, bu işten vazgeçin’ dedi. Bu seneye kadar bu riski alıp, bu taşımayı yapıyorduk ancak bakanlık müfettişlerimizin son denetiminde bu artık rücu ettirilecek, tasarruf tedbirleri de yayımlandı. Yönetmeliği uygulayın dendiği için biz bu işe başladık” dedi.

“EĞİTİMDEN TASARRUF OLMAZ”

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici ise yaşanan hukuksuzluklara ve hak gasbına dikkat çekti.

Gezici, “Geldiğimiz noktada İl genel meclis toplantısında eğitim bütçesi görüşülürken taşıma ile ilgili kendilerine yöneltilen soruya Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü adına bir cevap verilmiş. Bizler, hala çözüm bekleyen veliler üzülerek dinledik. Bu ülkenin geleceği ve eğitim hakkı açısından kabul edilebilir, akıl alır bir durum değildir” dedi.

Eğitim hakkının en temel haklardan biri olduğunu belirten Gezici, “Ülkenin bütçesi o bütçeyi oluşturan yurttaşların en temel haklarına ayrılsın istiyoruz. Eğitim hakkı ihlali sadece öğrenciyi mağdur etmez. Eğitim kamusal bir fayda üretir ve ülkenin geleceği ile ilgili bir durumdur. Bizler bütçenin toplumsal fayda esas alınarak paylaştırılmasını istiyoruz. Değişen yönetmelik, oluşan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda valiliğe kaynak yaratılması sorumluluğunu da veriyor. Bizler bir kez daha eğitimden tasarruf olmaz diyoruz. Bunu önümüzdeki süreçte daha örgütlü, daha güçlü söyleyeceğimizi, haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi belirtiyoruz. Tüm kamuoyunu öğrencilerimizin eğitim hakkına ve ortak geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.